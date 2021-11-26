ВАН СЯНЬЧЖИ

ВАН СЯНЬЧЖИ - руководитель крестьянской войны в Китае 874-901 годов на её начальном этапе.

Из се­мьи по­томственных со­ле­тор­гов­цев.

Воз­гла­вил народное вос­ста­ние, вы­зван­ное при­тес­не­ния­ми вла­стей, и с не­сколь­ки­ми ты­ся­ча­ми пов­стан­цев в августе-сентябре 874 года за­хва­тил город Чанъ­юань. В начале 875 года вы­сту­пил с воз­зва­ни­ем, в ко­то­ром об­ви­нил чи­нов­ни­ков в алч­но­сти и свое­ко­ры­стии, по­тре­бо­вал сни­же­ния на­ло­гов, а се­бя объ­я­вил «ве­ли­ким вое­во­дой ра­вен­ст­ва» и «глав­но­ко­ман­дую­щим всех смель­ча­ков в Ки­тае ».

В 875 году пов­станческая ар­мия во гла­ве с Ван Сяньчжи взя­ла го­ро­да Пуч­жоу и Цао­ч­жоу, в 876 году рас­про­стра­ни­ла свои дей­ствия на про­вин­ции Хэ­нань, Ху­бэй и дви­ну­лась к город Ло­ян. Здесь в мар­те 878 года пов­стан­цы по­тер­пе­ли жес­то­кое по­ра­же­ние, по­те­ряв 50 тысяч челеловек. Ван Сяньчжи был схва­чен и каз­нён.

По­сле его ги­бе­ли ру­ко­водство кре­сть­ян­ской вой­ной пе­ре­шло к Ху­ан Чао.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)