ВАН ШИФУ
ВАН ШИФУ - китайский драматург.
Автор 14 драматических произведений, 9 из которых утрачены, от двух уцелело по одному акту, и только три пьесы сохранились полностью: «Четвёртый министр пирует в зале Прекрасной весны» («Сы чэнсян гэ у ли чунь тан»), «Люй Мэнчжэн в непогоду живёт в заброшенной гончарне» («Люй Мэнчжэн фэн сюэ по яо цзи»), «Цуй Ин-ин ожидает восхода луны у Западного флигеля» («Цуй Ин-ин дай юэ си сян цзи»).
Последняя пьеса, больше известная под сокращённым названием «Западный флигель», создана на основе восходящего к новелле Юань Чжэня «Повесть об Ин-ин» (VIII-VIII века) песенно-повествовательного сказа поэта XII-XIII веков Дун Цзеюаня.
В пьесе Ван Шифу, в отличие от первоисточника, история любви студента к дочери первого министра имеет счастливый конец. Тщательная разработка образов, акцент на психологии отношений, поэтического достоинства позволяют отнести пьесу к шедеврам классической китайской драматургии.