ВАН ШИФУ

ВАН ШИФУ - китайский драматург .

Ав­тор 14 дра­ма­тических про­из­ве­де­ний, 9 из ко­то­рых ут­ра­че­ны, от двух уце­ле­ло по од­но­му ак­ту, и толь­ко три пье­сы со­хра­ни­лись пол­но­стью: «Чет­вёр­тый ми­нистр пи­ру­ет в за­ле Пре­крас­ной вес­ны» («Сы чэн­сян гэ у ли чунь тан»), «Люй Мэн­чжэн в не­по­го­ду жи­вёт в за­бро­шен­ной гон­чар­не» («Люй Мэн­чжэн фэн сюэ по яо цзи»), «Цуй Ин-ин ожи­да­ет вос­хо­да лу­ны у За­пад­но­го фли­ге­ля» («Цуй Ин-ин дай юэ си сян цзи»).

По­след­няя пье­са, боль­ше из­вест­ная под со­кра­щён­ным названием «За­пад­ный фли­гель», соз­да­на на ос­но­ве вос­ходя­ще­го к но­вел­ле Юань Чжэ­ня «Повесть об Ин-ин» (VIII-VIII века) пе­сен­но-по­ве­ст­во­ва­тель­но­го ска­за по­эта XII-XIII веков Дун Цзею­а­ня.

В пье­се Ван Шифу, в от­ли­чие от пер­во­ис­точ­ни­ка, ис­то­рия люб­ви сту­ден­та к до­че­ри пер­во­го ми­ни­ст­ра име­ет сча­ст­ли­вый ко­нец. Тща­тель­ная раз­ра­бот­ка об­ра­зов, ак­цент на пси­хо­ло­гии от­но­ше­ний, по­этического дос­то­ин­ст­ва по­зво­ля­ют от­не­сти пье­су к ше­дев­рам клас­сической китайской дра­ма­тур­гии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)