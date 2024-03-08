У ЦЗЭ­-ТЯНЬ

У Цзэ-­тя́нь (личное имя У Хоу) (624, Вэньшуй, ныне пров. Шаньси — 16.12.705, Лоян) — китайская правительница, единственная женщина-император в истории Китая. В 638 стала наложницей второго танского императора Тай-цзу (626–649), после его смерти постриглась в монахини. Вскоре в обход правил стала наложницей наследника Тай-цзу Гао-цзуна (650–683), а в 655 — императрицей. В связи с болезнью Гао-цзуна У Ц.-т. во время его царствования фактически управляла государством. После смерти мужа в 683 сместила с престола двух своих сыновей Чжун-цзуна и Жуй-цзуна, сохранив за собой реальную власть в стране. В 690 У Ц.-т. провозгласила себя реинкарнацией бодхисаттвы Майтреи и женщиной-императором (хуан-ди), а также заявила об основании новой империи Чжоу. В этих притязаниях ее поддерживали буддисты, которым У Ц.-т. оказывала щедрое покровительство. Была возведена знаменитая Пагода диких гусей в Чанъане (Сиань), в пещерах Лунмэнь среди прочих буддистских изваяний была воздвигнута величественная статуя Будды Вайрочаны, которой, как полагают, были приданы черты У Ц.-т. В 704 в результате дворцового переворота заболевшую У Ц.-т. отстранили от управления государством, а ее ближайшее окружение казнили. После смерти У Ц.-т. в 705 на престол взошел ее первый сын Чжун-цзун.

В политической борьбе У Ц.-т. жестко расправлялась со всеми своими конкурентами вне зависимости от их статуса: под гонения попадали как ее собственные родственники, так и соратники основателя империи Тан Ли Юаня (618–626). Для выполнения своих задач императрица выбирала лично преданных ей людей вне зависимости от их происхождения. Эта политика способствовала консолидации власти, что позволило противостоять нападениям тюркутов, тибетцев и кушан. Процветали буддийские монастыри, владевшие солидными земельными комплексами, которые, покровительствуя ремеслу и торговле, поддерживали между собой интенсивные экономические связи. Монастырские хозяйства в ту пору играли роль катализатора динамики экономического развития Китая. В этот период культура империи Тан достигает высокого уровня своего развития, продолженного при наследниках У Ц.-т.

В традиционной китайской историографии сохраняется неоднозначное отношение к У Ц.-т.: с одной стороны, ее критикуют за узурпацию трона и жесткость по отношению к противникам, с другой — признают ее достижения в объединении страны и во внешней политике.

Лит. : Очерки истории Китая / Под ред. Шан Юэ, пер. с кит. М., 1959. С. 200–201; The Cambridge history of China. Cambridge, 1979. Vol. 3: Sui and T’ang China, 589–906. Pt. 1; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. 3: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220–907) / Отв. ред. И. Ф. Попова, М. Е. Кравцова. М., 2014. С. 234–262. Д. А. Комаров .