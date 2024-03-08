СЮАНЬ-ЦЗАН

Сюáнь-цзан (Чэнь И, прозвища Сань-цзан фа-ши — Наставник Трипитаки, Тан-сэн — Танский монах; санскр. Мокшадэва/Mōks.adeva) (06.04.602, пос. Гоуши близ Лояна (ныне в уезде Яньши пров. Хэнань) — 07/08.03.664, Чанъань) — китайский высокопоставленный буддийский монах, философ, путешественник, один из крупнейших переводчиков буддийской литературы и основоположников школы только сознания (вэй-ши/читта-матра), или свой­ств дхарм (фа-сян/дхармалакшана), т. е. китаизированной йогачары/виджнянавады. Три поколения его предков были видными чиновниками и учеными. В 611 С.-ц. поселился в буддийском Храме Чистой земли (Цзин-ту-сы) в Чанъани, где в 13 лет принял послушание как шраманера, а в 20 лет — постриг уже как бхикшу в Чэнду, куда прибыл после крушения империи Суй и установления Тан. В этот смутный период странствовал и учился у разных наставников. В 629, отправившись паломником в Индию через Синьцзян и Центральную Азию, добрался до центра буддийского образования — монастыря Наланда, где изучал санскрит и буддизм. Объездив весь Индостан, посетив знаменитых буддистов и четырежды участвовав в их больших дискуссиях, в 645 с 657 томами буддийской литературы вернулся в Чанъань, где был обласкан императором Тай-цзуном (626–649). Перевел на китайский язык (вэнь-янь) вместе с учениками 75 крупных буддийских произведений общим объемом 1335 глав (цзюань), а на санскрит «Лао-цзы»/«Дао-дэ цзин» (см. Лао-цзы ) и утерянную в оригинале «Шастру о пробуждении веры в махаяну» («Махаяна-шраддхотпада-шастра»/«Да-шэн ци-синь лунь»). Последние годы провел в Храме Великого сострадания и милосердия (Да-цы-энь-сы, ныне Сиань), создав школу сострадания и милосердия (цы-энь-цзун). Свое 17-летнее путешествие по 138 странам описал в «Записках о Западном крае [эпохи] Великой Тан» («Дай-Тан си-юй цзи»). Оно также нашло широкое отражение в культуре, вдохновив У Чан-лина (XIV в.) создать пьесу «(Тан Сань-цзан) Си-тянь цюй-цзин» («Обретение сутр под западным небом [в Индии] (Танским [Наставником] Трипитаки)»), а У Чэнъ-эня (1500/1506–1582) — роман «Си-ю цзи» («Записки о путешествии на Запад»).

Соч. : Александрова Н. В . Сюань-цзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. М., 2012.

Лит .: Шихуа о том, как Трипитака Великой Тан добыл священные книги / Пер. Л. К. Павловской. М., 1987; Тугушева Л. Ю. Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана. М., 1991; У Чэн-энь . Путешествие на Запад / Пер. А. П. Рогачева. В 4 т. Рига, 1994. А. И. Кобзев.