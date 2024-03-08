СИНТОИЗМ

Синтоизм (от яп . «синто» — «путь богов») — совокупность традиционных верований, религиозных культов и обрядов японцев. В основе С. лежит почитание богов ками. По официальной статистике примерно 80 % (т. е. около 100 млн) японцев участвуют в синтоистских культах.

Находки эпохи Яёй (II–III вв.) показывают существование комплекса магических практик, к которым, по всей видимости, восходит С. На его развитие с VI в. значительно влиял буддизм . К концу VII в. относят появление главного синтоистского храмового комплекса Исэ дзингу, являющегося святилищем Аматэрасу, где формируется ее культ как верховного божества и божества-прародителя императорского дома. Религиозные представления, послужившие основой С., отражают летописно-мифологические своды «Кодзики» («Записки о деяниях древности», 712) и «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720), куда вошли мифологические циклы разных частей Японии, «Сёки нихонги» («Продолжение анналов Японии», 797), «Фудоки» («Описание нравов и земель», VIII в.), поэтическая антология «Манъёсю» («Собрание мириад листьев», 2-я половина VIII в.), молитвословия (норито) и указы (­сэммё). В VIII в. была создана Дзингикан (Палата небесных и земных божеств), обязанности верховного синтоистского жреца исполнял император, считающийся потомком Аматэрасу. Жрецы Дзингикан отвечали за проведение обрядов в масштабах всей страны. Генеалогические списки «Синсэн сёдзироку» («Вновь составленные родовые записи», 815) включили 1182 родов японской знати, возводивших свою родословную к богам.

Древнейшие правила проведения ритуалов и праздников при императорском дворе были регламентированы в «Энгисики» («Установление годов Энги», 901–923). К началу X в. в стране насчитывалось 2861 синтоистское святилище (в них почиталось 3132 божества), включенное в систему общегосударственных обрядов — в основном призванных обеспечить плодородие, а также очистительных. В эпоху Хэйан (VIII–XII вв.) с появлением буддийских школ Тэндай и Сингон возникают синкретические учения, в которых японские божества ками понимались как временные воплощения будд и бодхисаттв.

В XIII–XV вв. с установлением правления бакуфу , возвышением военных родов и снижением авторитета императорской власти влияние буддизма усиливается, а С. уменьшается. Но уничтожение флотилий монголов , снаряжавшихся для завоевания Японии в 1274 и 1281, «божественным ветром» (камикадзе) стимулировало развитие представления о Японии как «стране богов» (синкоку). В XIII–XIV вв. значительную роль в формировании идей С. сыграла школа Исэ. Ватараи Юкитада (1236—1305) утверждал, что будда Дайнити и почитаемые в Исэ божества солнца Аматэрасу и луны Тоёукэ имеют один «дух», а божества ками единосущны буддам и равноценны им. Китабатакэ Тикафуса (1293–1354) считал, что предметом почитания должны быть японское государство как избранная земля богов и император как земное божество. Ёсида Канэтомо (1435–1511), основатель школы «Юиицу согэн синто» («Единственное изначальное синто»), обосновывал, что С. является источником буддизма, даосизма и конфуцианства .

В эпоху Токугава идет переосмысление С. в духе неоконфуцианства с его учением о сыновней почтительности, уважении к старшим и государственной власти. Фудзивара Сэйка (1561–1619) и Хаяси Радзан (1583–1657) полагали С. японcким вариантом конфуцианства, а первое божество ками — «основополагающим принципом ри» ( кит. ли), определяющим естество вселенной, вещей и существ. Ёсикава Корэтару (1616–1694) вы­двинул присутствие «принципа ри» в сердце как обоснование представления о единстве человеческой души тама и богов ками. Ямадзаки Ансай (1618–1682) писал о тождественности пути богов С. и «императорского пути», объявляющегося истинным путем Японии, а «благоговейное почтение» (цуцусими) к императору — главным моральным долгом японцев. Превращение С. в стройную религиозную систему связано с трудами Мотоори Норинага (1730–1801) и Хирата Ацутанэ (1776–1843), создавшего «Фукко синто» («Возрожденное синто») на основе тщательного изучения и комментирования «Кодзики» и провозгласившего Японию главной страной в мире, объявив ее божеств про­образами богов всех мировых религий.

В 1868–1945 в Японии существовал официальный и обязательный для всех граждан (но не считавшийся религией) культ Кокка Синто , созданный на основе С. и закрепленный конституцией 1889. Императорская власть и государственный строй были сакрализированы, С. стал важнейшей частью национальной идеологии, государству была подчинена большая часть синтоистских храмов, духовенство включено в государственный аппарат. После поражения Японии во Второй мировой вой­не С. был законодательно отделен от государства (15 декабря 1945). 1 января 1946 император Хирохито заявил об «ошибочности» теории божественного происхождения императорского дома и особой миссии японской нации.

Космогония С. приписывает создание земной тверди паре Идзанаги (Влекущий к себе или Благой муж) и Идзанами (Влекущая к себе или Благая жена), которые спустились на первый остров, заключили божественный брак и породили все остальные японские острова. После смерти супруги Идзанаги в процессе ритуального омовения (хараи) родил детей: богиню солнца Аматэрасу, бога луны Цукуёми и бога ветра Сусаноо. Между ними были распределены небо, земля и море. Позднее земля была подчинена сошедшему с небес внуку Аматэрасу — божеству изобилия Ниниги-но микото, считающемуся предком мифического родоначальника императорской династии Ямато — Дзимму.

Ками понимают как концентрацию духовной энергии. Она может воплотиться в любом явлении, «внушающем трепет» (и благом, и дурном). Все в мире порождено ками и имеет в себе «частичку богов» — душу (тама). Важнейшим ритуалом в поклонении божествам является очищение (о-хараи) души, которой наделяются люди, предметы, животные, явления природы и т. д. «Тело божества» (синтай) считается символом святости. Для поклонения синтай возводят святилища — «дзиндзя», или «дзингу». В современной Японии их более 80 тыс. Дзиндзя могут быть посвящены одному или сразу нескольким божествам. Особо чтятся Аматэрасу, божества риса — Инари, моря — Сува, гора Фудзи и др. Ассоциация синтоистских святилищ (Дзиндзя хонтё) объединяет более 80 % всех храмов страны и входит в Религиозную лигу Японии (Нихон сюкё рэммэй).

Лит. : Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: Проблема синкретизма. М., 1987; Синто. Путь японских богов. СПб., 2002; Накорчевский А. А. Синто. 2-е изд. СПб., 2003; Трубникова Н. Н., Бачурин А. С. История религий Японии IX–XII вв. М., 2009; Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто. М., 2010. С. Н. Губина .