СИ СЯ

Си Ся (Великое Ся, тангут. «Белое высокое государство Великого лета») — государство тангутов на северо-западе Китая (совр. провинции Шэньси и Ганьсу), существовавшее в 884–1227. В начале 880-х тангутский правитель Тоба Сы-гун поддержал танского императора Си-цзуна в борьбе с Хуан Чао, за что получил титул вана Ся. В 982 Тоба Цзи-цянь официально объявил себя самостоятельным правителем, отказавшись платить дань империи Сун. В борьбе с Сун тангутские правители заключили союз с киданьским государством Ляо, а китайские императоры прибегли к поддержке Тибета и уйгуров. В 1006 империя Сун заключила с тангутами мир, и тангутский правитель Дэ-мина стал лишь номинальным ее вассалом. Жители С. С. занимались скотоводством и земледелием, ремеслом и торговлей. Основное население государства составляли тангутские роды во главе со старшинами. В С. С. четко различались статусы знати, простолюдинов и рабов. В 1030-е тангутский правитель Юань-хао провел реформу системы управления и принял титул императора. В С. С. действовало законодательство, созданное по китайскому образцу. Многочисленная боеспособная армия позволяла С. С. успешно противостоять империям Сун, Ляо и Цзинь. На рубеже XI–XII вв. государство тангутов достигло расцвета и сохранило стабильность даже после восстаний и междоусобиц середины XII в. К началу XIII в. в С. С. началась борьба за власть, и на ослабевшее государство стали нападать монголы . В 1209 тангутский правитель был вынужден признать сюзеренитет Чингисхана . В 1219 С. С. отказалось направить ему вой­ска для вой­ны против Хорезма , что привело к карательному походу, закончившемуся поражением и уничтожением С. С.

Ист .: Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное процветание / Пер. с тангут. Кн. 1–4. М., 1987–1989; Новые законы Тангутского государства (первая четверть XIII в.) / Пер. с тангут. М., 2013.

Лит. : Терентьев-Катанский А. П. Материальная культура Си Ся. М., 1993; Кычанов Е. И. История Тангутского государства. СПб., 2008; Тангуты в Центральной Азии. М., 2012. Р. Ю. Почекаев.