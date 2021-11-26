ОТОМО САКАНОЭ

ОТОМО САКАНОЭ - японская поэтесса.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. О жиз­ни Отомо Саканоэ из­вест­но из её про­из­ве­де­ний. Бы­ла два­ж­ды за­му­жем (в том числе за прин­цем Ход­зу­ми). Не­ко­то­рое вре­мя жи­ла на острове Кю­сю, в 730 году вер­ну­лась в сто­ли­цу На­ра .

Од­на из зна­чительных японских по­этесс. В ан­то­ло­гии «Манъ­ё­сю» (VIII век) - ста­рейшем письменном па­мят­ни­ке японской по­эзии, со­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го был пле­мян­ник Отомо Саканоэ - Ото­мо Яка­мо­ти, твор­че­ст­во Отомо Саканоэ пред­став­ле­но 85 сти­хо­тво­ре­ния­ми в жан­рах тан­ка и на­гау­та (буквально - длин­ная пес­ня); наи­бо­лее из­вест­ны «Пес­ня уп­рё­ков», «Моль­ба к бо­гам», а так­же по­сла­ние к до­че­ри.