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ОТИКУБО-МОНОГАТАРИ
ОТИКУБО-МОНОГАТАРИ («Повесть об Отикубо», в русском переводе 1962 года - «Повесть о прекрасной Отикубо») - нонимный памятник японской литературы, созданный предположительно в конце X века.
Повесть, представляющая собой разработку широко распространённого сказочного мотива о злой мачехе и падчерице на фоне реалистической картины жизни японского аристократического общества, пользовалась большой популярностью. Характерная особенность «Отикубо-моногатари» – активное использование диалогов, писем, стихотворений, а также авторских обращений к читателю.
Издания:
Повесть о прекрасной Отикубо: Старинные японские повести. М., 1988. С. 57–245.
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