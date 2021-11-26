ОНО-НО КОМАТИ
ОНО-НО КОМАТИ - японская поэтесса.
Обстоятельства жизни практически неизвестны. Возможно, в 840-е годы служила при дворе императора Ниммё.
Около 100 стихотворений Оно-но в форме танка составили сборник «Собрание Комати» («Комати сю»); некоторые стихотворения представляют собой поэтическую переписку с известными поэтами (Фунъя Ясухидэ, Хэндзё). Произведения Оно-но включались в различные поэтические антологии (в том числе в «Кокинвакасю», X век); её лирика, отличающаяся глубокой чувственностью и отточенным поэтическим мастерством, оказала значительное влияние на дальнейшее развитие японской поэзии.
В многочисленных легендах Оно-но предстаёт непревзойдённой красавицей и роковой женщиной; она стала героиней нескольких драм театра но; образ Оно-но часто встречается в японской живописи.