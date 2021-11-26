ОНО-НО КОМАТИ

ОНО-НО КОМАТИ - японская поэтесса.

Об­стоя­тель­ст­ва жиз­ни прак­ти­че­ски не­из­вест­ны. Воз­мож­но, в 840-е годы слу­жи­ла при дво­ре императора Ним­мё.

Около 100 сти­хо­тво­ре­ний Оно-но в фор­ме тан­ка со­ста­ви­ли сборник «Со­б­ра­ние Ко­ма­ти» («Ко­ма­ти сю»); не­ко­то­рые сти­хо­тво­ре­ния пред­став­ля­ют со­бой по­этическую пе­ре­пис­ку с из­вест­ны­ми по­эта­ми (Фунъя Ясу­хи­дэ, Хэн­д­зё). Про­из­ве­де­ния Оно-но вклю­ча­лись в различные по­этические ан­то­ло­гии (в том числе в «Ко­кин­ва­ка­сю», X век); её ли­ри­ка, от­ли­чаю­щая­ся глу­бо­кой чув­ст­вен­но­стью и от­точен­ным по­этическим мас­тер­ст­вом, ока­за­ла зна­чительное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие японской по­эзии .

В мно­го­численных ле­ген­дах Оно-но пред­ста­ёт не­пре­взой­дён­ной кра­са­ви­цей и ро­ко­вой жен­щи­ной; она ста­ла ге­рои­ней не­сколь­ких драм те­ат­ра но; об­раз Оно-но час­то встре­ча­ет­ся в японской жи­во­пи­си.