Наньчжáо

Наньчжáо — название государства, существовавшего на территории современной китайской провинции Юньнань с середины VII в. по 902. В VII в. здесь появились политии шести «чжао» (Мэнсуй, Юеси, Ланцюн, Дэнтань, Шилан, Мэншэ), население которых, видимо, составляли тибето-­бирманские и тайские народы. Шестой правитель Мэншэ, известного также как Н. («южное царство»), Пилогэ (728–748) сумел подчинить своей власти остальные «чжао» к 739, после чего Н. стали называть все покорившиеся ему земли, а также нанес ряд поражений Тибету , захватив часть его владений. Сын Пилогэ Гэлофэнь (748–779) завоевал юго-запад Юньнани и поставил в зависимость от себя верхнебирманское царство Пью. Столицей Н. был Тайхачэн (к югу от современного Дали), затем Янцзюйме (ныне Дали) и Шаньчаньфу (ныне Куньмин). Политические традиции и культура Н. развивались под сильным китайским влиянием вследствие регулярных контактов с империей Тан; была заимствована китайская письменность. Н. неоднократно и воевало против Тан (в том числе в союзе с Тибетом), борясь за Сычуань, а также нападая на земли современных провинций Гуанси и Гуандун; вой­ска Н. доходили до Сев. Вьетнама, в 863 взяли Ханой.

Первые государи Н. именовали себя ванами, но с Шилуна (859–877) начали использовать императорский титул, впрочем, в Тан продолжали считать их зависимыми правителями. Центральное управление осуществлялось советом при государе, в который входили главные гражданские и военные чиновники. По танскому образцу были созданы шесть министерств (военное, обрядов, наказаний, учета населения, общественных работ, чинов), к которым позднее добавились еще три (торговли, внешних сношений и финансов). Население в основном занималось рисоводством, делилось на две категории: «знатных» и «подлых» (включая рабов).

В 902 династия правителей Н. пресеклась. После периода междоусобиц государство было воссоздано в 937 Дуань Сыши под названием Дали и просуществовало до разгрома силами Монгольской империи в 1253, который спровоцировал волну массовых миграций населявших Дали народов в Юго-­Вост. Азию.

Лит .: Итс Р. Ф. Этническая история юга Восточной Азии. Л., 1972. С. 245–259; Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. С. 83–89; Wang Zhenping . Tang China in Multi-­Polar Asia: A History of Diplomacy and War. Honolulu (Hi.), 2013. P. 97–137. А. А. Майзлиш .