МОХЭ

МОХЭ - китайское назва­ние груп­пы тун­гу­со­языч­ных пле­мён, на­се­ляв­ших во 2-й половины I-го тысячелетия современную тер­ри­то­рии юга российского Даль­не­го Вос­то­ка, При­аму­рья, Северо-Востока Ки­тая.

Пер­вые упо­ми­на­ния - в китайских ис­точ­ни­ках середины VI века; пред­ше­ст­вен­ни­ков Мохэ эпо­хи Позд­ней Вэй (IV-V века) име­но­ва­ли уц­зи. Китайское сло­во «Мохэ» свя­зы­ва­ют с тун­гу­со-мань­чжур­ским «по­ре­ча­не, жи­те­ли [у] рек»; есть мне­ние, что это от­ра­жа­ет при­род­но-гео­гра­фические осо­бен­но­сти мест оби­та­ния Мохэ.

Из­вест­но 7 пле­мён М Мохэ: су­мо (2-е по чис­лен­но­сти) - в верх­нем те­че­нии реки Сун­гари, на гра­ни­це с древ­ним государством Ко­гу­рё ; бай­шань (3-е по чис­лен­но­сти) - юго-вос­точ­нее, у гор­но­го мас­си­ва, при­ле­гаю­ще­го к вер­ховь­ям реки Му­дань­цзян; гу­до - у слия­ния Нэнь­цзян и Сун­га­ри; ань­чэ­гу - се­ве­ро-вос­точ­нее гу­до, в рай­оне современного города Хар­бин; фу­не - в ниж­нем и сред­нем те­че­нии Сун­га­ри; гу­ши - в ни­зовь­ях Сун­га­ри; хэй­шуй (са­мое мо­гу­ще­ст­вен­ное) - по бе­ре­гам реки Амур от устья Сун­га­ри до устья Ус­су­ри.

Су­ще­ст­ву­ют и не­сколь­ко других ло­ка­ли­за­ций; наи­бо­лее дис­кус­си­он­но со­от­но­ше­ние тер­ри­то­рий Мохэ и мон­го­лоя­зыч­ных ши­вэй. Мохэ бы­ли со­юз­ни­ка­ми государства Ко­гу­рё (за­тем Пэк­че, Сил­ла), Вто­ро­го Тюрк­ско­го ка­га­на­та в борь­бе с китайскими го­су­дар­ст­ва­ми эпох Суй и Тан. По­сле по­ра­же­ния Ко­гу­рё мно­гие его жи­те­ли бе­жа­ли к су­мо и ста­ли воз­во­дить у них кре­по­сти. В 698 году южные груп­пы Мохэ об­ра­зо­ва­ли государство Бо­хай.

По дан­ным китайских письменных ис­точ­ни­ков, Мохэ, как и уц­зи, строи­ли по­лу­зем­лян­ки с вхо­дом на­вер­ху ку­поль­но­го пе­ре­кры­тия, от­ку­да вниз ве­ла при­став­ная ле­ст­ни­ца; по­сёл­ки за­щи­щал вал. С на­сту­п­ле­ни­ем тё­п­ло­го вре­ме­ни го­да Мохэ по­ки­да­ли зим­ние жи­ли­ща и пе­ре­ме­ща­лись бли­же к бе­ре­гам рек и па­ст­би­щам. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - плуж­ное зем­ле­де­лие (про­со, пше­ни­ца, соя, маль­ва), ко­не­вод­ст­во, раз­ве­де­ние сви­ней и со­бак, охо­та.

Зер­но­вые ис­поль­зо­ва­лись и для при­го­тов­ле­ния спирт­ных на­пит­ков. Бы­ло раз­ви­то тка­че­ст­во. Упо­ми­на­ют­ся го­лов­ные убо­ры, ко­то­рые амур­ские Мохэ ук­ра­ша­ли перь­я­ми из хво­стов фа­за­нов и клы­ка­ми ди­ко­го ка­ба­на, а сун­га­рий­ские - хво­ста­ми ле­о­пар­дов и тиг­ров. Во­ло­сы за­пле­та­ли в сво­бод­но сви­саю­щие ко­сы. В во­енном де­ле бы­ла важ­на роль всад­ни­ков, в том числе с уси­лен­ны­ми лу­ка­ми умень­шен­ных раз­ме­ров; от­ме­ча­лось и мас­тер­ст­во дей­ст­вий Мохэ в пе­шем строю.

Умер­ше­го опус­ка­ли на дно ямы, ста­ви­ли пе­ред ним пи­щу, при­но­си­ли жерт­вы (с муж­чи­ной хо­ро­ни­ли его ко­ня), за­тем за­сы­па­ли зем­лёй и со­ору­жа­ли де­рев. «хи­жи­ну». Упо­ми­на­ние об ис­поль­зо­ва­нии тру­пов осе­нью и зи­мой для при­ман­ки со­бо­лей ин­тер­пре­ти­ру­ют как опи­са­ние об­ря­да вре­мен­но­го или по­сто­ян­но­го («воз­душ­ное по­гре­бе­ние») вы­став­ле­ния те­ла.

Со­от­не­се­ние ис­то­рических све­де­ний о Мохэ с ма­те­риа­ла­ми мо­хэ куль­ту­ры и других ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков вы­зы­ва­ет дис­кус­сии. Рас­про­стра­не­но мне­ние, что к VIII веку часть Мохэ с верх­не­го и сред­не­го те­че­ния Сун­га­ри (в основном су­мо), уча­ст­во­вав­ших в об­ра­зо­ва­нии Бо­хай, миг­ри­ро­ва­ли в рай­он Зей­ско-Бу­ре­ин­ской низ­мен­но­сти, что от­ра­жа­ет тро­иц­кая груп­па па­мят­ни­ков.

Они име­ют ряд ана­ло­гий в по­гре­баль­ных об­ря­дах (пре­об­ла­да­ние вто­рич­ных по­гре­бе­ний и ря­да ва­ри­ан­тов тру­по­сож­же­ния, пред­на­ме­рен­ная пор­ча ин­вен­та­ря) и ке­ра­ми­ке («ва­фель­ный» штамп, «дву­губ­ча­тый» вен­чик, рель­еф­ный ва­лик в ниж­ней час­ти шей­ки) на тер­ри­то­рии Бо­хай (там есть ке­ра­ми­ка, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге, что можно объ­яс­нить при­сут­ст­ви­ем ре­мес­лен­ни­ков из Ко­гу­рё).

Най­фель­скую груп­пу па­мят­ни­ков (в основном V-VII веков) со­от­но­сят с хэй­шуй. На­ли­чие на сред­нем Аму­ре, на­ря­ду с чер­та­ми, ха­рак­тер­ны­ми для тро­иц­кой груп­пы, ка­мен­ных скле­пов, по­ка­за­тель­ных для групп Мохэ, уча­ст­во­вав­ших в об­ра­зо­ва­нии Бо­хай, рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­ва о про­ник­нове­нии групп бо­хай­цев с тер­ри­то­рии юго-восточной Мань­чжу­рии . В Юго-Восточном За­бай­ка­лье вы­де­ля­ют ук­реп­лён­ные по­се­ле­ния с об­щественными пло­щад­ка­ми и дре­наж­ны­ми си­сте­ма­ми (Чу­дей­ский утёс, Вит­чи­ха, Усть-Чёр­нин­ское го­ро­ди­ще и другое). Их воз­ник­но­ве­ние свя­зы­ва­ют с про­дви­же­ни­ем Мохэ (но­си­те­лей тро­иц­кой груп­пы па­мят­ни­ков) на за­пад от основного ареа­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)