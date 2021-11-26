МОХЭ
МОХЭ - китайское название группы тунгусоязычных племён, населявших во 2-й половины I-го тысячелетия современную территории юга российского Дальнего Востока, Приамурья, Северо-Востока Китая.
Первые упоминания - в китайских источниках середины VI века; предшественников Мохэ эпохи Поздней Вэй (IV-V века) именовали уцзи. Китайское слово «Мохэ» связывают с тунгусо-маньчжурским «поречане, жители [у] рек»; есть мнение, что это отражает природно-географические особенности мест обитания Мохэ.
Известно 7 племён М Мохэ: сумо (2-е по численности) - в верхнем течении реки Сунгари, на границе с древним государством Когурё; байшань (3-е по численности) - юго-восточнее, у горного массива, прилегающего к верховьям реки Муданьцзян; гудо - у слияния Нэньцзян и Сунгари; аньчэгу - северо-восточнее гудо, в районе современного города Харбин; фуне - в нижнем и среднем течении Сунгари; гуши - в низовьях Сунгари; хэйшуй (самое могущественное) - по берегам реки Амур от устья Сунгари до устья Уссури.
Существуют и несколько других локализаций; наиболее дискуссионно соотношение территорий Мохэ и монголоязычных шивэй. Мохэ были союзниками государства Когурё (затем Пэкче, Силла), Второго Тюркского каганата в борьбе с китайскими государствами эпох Суй и Тан. После поражения Когурё многие его жители бежали к сумо и стали возводить у них крепости. В 698 году южные группы Мохэ образовали государство Бохай.
По данным китайских письменных источников, Мохэ, как и уцзи, строили полуземлянки с входом наверху купольного перекрытия, откуда вниз вела приставная лестница; посёлки защищал вал. С наступлением тёплого времени года Мохэ покидали зимние жилища и перемещались ближе к берегам рек и пастбищам. В основе хозяйства - плужное земледелие (просо, пшеница, соя, мальва), коневодство, разведение свиней и собак, охота.
Зерновые использовались и для приготовления спиртных напитков. Было развито ткачество. Упоминаются головные уборы, которые амурские Мохэ украшали перьями из хвостов фазанов и клыками дикого кабана, а сунгарийские - хвостами леопардов и тигров. Волосы заплетали в свободно свисающие косы. В военном деле была важна роль всадников, в том числе с усиленными луками уменьшенных размеров; отмечалось и мастерство действий Мохэ в пешем строю.
Умершего опускали на дно ямы, ставили перед ним пищу, приносили жертвы (с мужчиной хоронили его коня), затем засыпали землёй и сооружали дерев. «хижину». Упоминание об использовании трупов осенью и зимой для приманки соболей интерпретируют как описание обряда временного или постоянного («воздушное погребение») выставления тела.
Соотнесение исторических сведений о Мохэ с материалами мохэ культуры и других археологических памятников вызывает дискуссии. Распространено мнение, что к VIII веку часть Мохэ с верхнего и среднего течения Сунгари (в основном сумо), участвовавших в образовании Бохай, мигрировали в район Зейско-Буреинской низменности, что отражает троицкая группа памятников.
Они имеют ряд аналогий в погребальных обрядах (преобладание вторичных погребений и ряда вариантов трупосожжения, преднамеренная порча инвентаря) и керамике («вафельный» штамп, «двугубчатый» венчик, рельефный валик в нижней части шейки) на территории Бохай (там есть керамика, сделанная на гончарном круге, что можно объяснить присутствием ремесленников из Когурё).
Найфельскую группу памятников (в основном V-VII веков) соотносят с хэйшуй. Наличие на среднем Амуре, наряду с чертами, характерными для троицкой группы, каменных склепов, показательных для групп Мохэ, участвовавших в образовании Бохай, рассматривают как свидетельства о проникновении групп бохайцев с территории юго-восточной Маньчжурии. В Юго-Восточном Забайкалье выделяют укреплённые поселения с общественными площадками и дренажными системами (Чудейский утёс, Витчиха, Усть-Чёрнинское городище и другое). Их возникновение связывают с продвижением Мохэ (носителей троицкой группы памятников) на запад от основного ареала.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)