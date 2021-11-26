МИНАМОТО

Минамото (Гэндзи) — знатный японский род, возводящий свое происхождение к младшим ветвям императорской династии. Существовало множество ветвей самого рода М. Представители М. заняли важные позиции в поздний период эпохи Хэйан (конец VIII — XII в.), наряду с кланом Тайра. Они концентрировали в своих руках земельные владения и богатства, а затем стали занимать почетные должности в управлении государством. В X—XI вв. представители М. сыграли значительную роль в подавлении ряда восстаний в разных частях Японии. Например, в середине XI в. один из членов этого рода Минамото-но Ёриёси (ок. 988 — 1075) командовал правительственными войсками при подавлении крупного мятежа в регионе Тохоку (северо-восток о. Хонсю), поднятого в 1051—1062 представителями могущественного местного клана Абэ.

С середины XII в. началась серия вооруженных столкновений («Смута годов Хогэн», 1156; «Смута годов Хэйдзи», 1159—1160) между военными кланами М., Тайра и представителями императорского рода. Считается, что разразившаяся в 1180—1185 «Война Гэмпэй» между Тайра под предводительством Тайра-но Киёмори и М. положила конец эпохе Хэйан. В 1185 М. нанесли сокрушительное поражение Тайра в морском сражении при Данноура. Глава победителей Минамото Ёритомо (1147—1199) создал альтернативный центр власти — свою собственную военную ставку ( бакуфу ) в Камакура (в регионе Канто на востоке Хонсю). При этом в Хэйан сохранялась власть императорского двора. Контроль М. не распространялся на всю страну, затрагивая лишь провинции, в которых проживало значительное количество вассалов самого Минамото Ёритомо, и земли, захваченные у Тайра, а также у рода Северных Фудзивара в 1189. Позиции М. были традиционно сильны в Канто. В 1192 Минамото Ёритомо получил от императора титул сэйи тайсёгун («великий полководец и покоритель варваров»), таким образом, его власть была признана официально. Хотя для Ёритомо этот титул не имел первостепенного значения, для потомков он стал первым сёгуном. А Камакура стала столицей первого в истории Японии военного правительства — сёгуната М. или Камакура.

Вскоре в ставке-бакуфу была перенята характерная для императорского двора система соправления. Сёгуном обычно назначали ребенка и смещали его с этой должности к 25—30 годам. Он исполнял в основном церемониальные обязанности, в то время как управление осуществляли регенты — сиккэны. Ими при сёгунах М. являлись представители рода Ходзё, поддержавшего М. в борьбе против Тайра. Первый сиккэн — Ходзё Токимаса стал регентом в 1203 при сыне Минамото Ёритомо Ёрииэ (1182—1204), которого вскоре отстранил от власти, а затем убил. Треть­ему сёгуну из рода М. — Санэтомо (младшему сыну Ёритомо, 1203—1219) удалось наладить тесные связи бакуфу с императорским двором. Но он также был убит в 1219, после чего прямая линия сёгунов из рода Минамото Ёритомо прервалась, в то время как сиккэны Ходзё сохраняли свою власть в сёгунате Камакура до 1333.История борьбы между кланами Тайра и М. стала сюжетом знаменитого японского эпоса — «Повести о доме Тайра» («Хэйкэ-моногатари»).

История борьбы между кланами Тайра и М. стала сюжетом знаменитого японского эпоса — «Повести о доме Тайра» («Хэйкэ-моногатари»).

Лит .: Кожевников В. В. Очерки истории Японии, XII—XVI вв. Владивосток, 1999; Мендрин В. М. История сёгуната в Японии: Нихон гайси. Т. 1—2. М.–СПб., 1999.; Mass J. P. Yori­tomo and the Founding of the First Bakufu: the Origins of Dual Government in Japan . Stanford, 1999; Пасков С. С. Япония в раннее Средневековье. VII—XII вв. Исторические очерки. 2-е изд. М., 2011. А. А. Майзлиш .