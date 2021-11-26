МА ЮАНЬ

МА ЮАНЬ - китайский живописец.

Про­ис­хо­дил из се­мьи профессиональных жи­во­пис­цев, 5 по­ко­ле­ний ко­то­рых ра­бо­та­ли в Ака­де­мии жи­во­пи­си. На­ря­ду с жи­во­пис­ца­ми Ли Та­ном, Лю Сун­ня­нем и Ся Гу­ем, Ма Ю. при­чис­ля­ет­ся к «чет­вёр­ке ве­ли­ких мас­те­ров» (сы да) ди­на­стии Юж­ная Сун и яв­ля­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком шко­лы при­двор­ной жи­во­пи­си «Ма - Ся». Ма Юань был чле­ном императорской Ака­де­мии жи­во­пи­си (Хуаюань) в Цянь­та­не и имел выс­ший чин дай­чжао. Император Нин-цзун на­гра­дил его почётным зна­ком от­ли­чия - зо­ло­тым поя­сом.

Ху­дож­ник ра­бо­тал во всех жан­рах, но осо­бое ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­мал пей­заж , вы­пол­нен­ный ту­шью с лёг­кой под­цвет­кой. В на­ча­ле жиз­ни ис­пы­тал силь­ное влия­ние Ли Та­на. На­ко­п­лен­ный в се­мье Ма Юаня опыт по­зво­лил ему дос­тичь со­вер­шен­ст­ва в тех­ни­ках пись­ма со­б­ран­ной и рас­плю­щен­ной ки­стью. Его штри­хи (цунь) - от­чёт­ли­вые, твёр­дые и силь­ные - изо­бра­жа­ли ство­лы де­ревь­ев по­доб­ны­ми со­гну­то­му же­ле­зу. С та­кой же чёт­ко­стью, но уже мяг­ко кисть Ма Юаня пе­ре­да­ва­ла пла­сти­ку вет­вей ивы, стеб­лей ка­мы­ша и пле­ска волн. То­наль­ное бо­гат­ст­во рас­ту­шёв­ки (ца) ро­ж­да­ло поч­ти сте­рео­ско­пические эф­фек­ты объё­мов скал и глу­би­ны да­лей. На­гляд­ность тех­ни­ки спо­соб­ст­во­ва­ла ши­ро­кой по­пу­ляр­но­сти его ма­не­ры пись­ма в Ко­рее, Вьет­на­ме и Япо­нии, но за пре­де­ла­ми Ки­тая ни­кто так и не смог при­бли­зить­ся к уров­ню его мас­тер­ст­ва.

Вслед за Ли Та­ном Ма Юань от­ка­зал­ся от па­но­рам­ной ком­по­зи­ции (цю­ань цзин ши) и ис­поль­зо­вал уг­ло­вой ра­курс (бянь­цзяо чжи цзин), в свя­зи с чем по­лу­чил про­зва­ние «Ма од­но­го уг­ла». До не­го при­ём уг­ло­во­го ра­кур­са ис­поль­зо­вал­ся эпи­зо­ди­че­ски, и имен­но Ма Юань раз­ра­бо­тал на его ос­но­ве осо­бый тип ком­по­зи­ции, на­зван­ный «уре­зан­ные го­ры, из­бы­точ­ные во­ды» (цань шань шэн шуй), в ко­то­ром изо­бра­зительные эле­мен­ты груп­пи­ру­ют­ся в од­ном из ниж­них уг­лов. Это по­зво­ля­ло Ма Юаню соз­да­вать ди­на­мич­ный ба­ланс за­пол­нен­но­сти (ши) и пус­тын­но­сти (сюй) и ин­тер­пре­ти­ро­вать его как фун­даментальный он­то­ло­ги­че­ский прин­цип, свя­зан­ный с по­ляр­но­стя­ми инь и ян, гра­фические сим­во­лы ко­то­рых ле­жат в ос­но­ве его жи­во­пис­ных по­строе­ний.

Кри­ти­ки счи­та­ли, что Ма Юань ото­бра­жал «за­пол­нен­ное по­хо­жим на пус­тын­ное, а внут­ри его пус­тын­но­сти при­сут­ст­во­ва­ла за­пол­нен­ность». В сво­их про­из­ве­де­ни­ях Ма Юань от­ка­зал­ся от сред­не­го пла­на и не­по­сред­ст­вен­но про­ти­во­пос­тав­лял за­тем­нён­ный ближ­ний и вы­свет­лен­ный даль­ний пла­ны; их со­еди­не­ние про­ис­хо­ди­ло за счёт ту­ман­ной дым­ки и диа­го­наль­но вы­тя­ну­тых ство­лов и ве­ток, сво­ей ди­намич­ной уст­рем­лён­но­стью на­прав­ляв­ших вни­ма­ние зри­те­ля с пе­ред­не­го края в глубь пей­заж­ной ком­по­зи­ции.

Сре­ди ра­бот Ма Юань: «При­то­пы­вая под пес­ню», «Мэйхуа, ска­ли­стый бе­рег и ут­ки», «Ве­сен­няя про­гул­ка по гор­ной тро­пе», «Па­ра бе­лых ца­пель на за­сне­жен­ной от­ме­ли» (все - му­зей Гу­гун, Пе­кин), «Оди­но­кий ры­бак на зим­нем озе­ре» (Национальный му­зей, То­кио), се­рия из 12 свит­ков «Во­ды» (му­зей Гу­гун, Тай­бэй), «Чи­тая сти­хи под со­сна­ми» (Шан­хай­ский му­зей). При ди­на­стии Мин стиль Ма Юаня был про­дол­жен мас­те­ра­ми про­ака­де­ми­че­ской шко­лы Чжэ. Дун Ци­чан при­чис­лил Ма Юаня к на­прав­ле­нию северной шко­лы жи­во­пи­си (бэй пай).