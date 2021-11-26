МА ЮАНЬ
МА ЮАНЬ - китайский живописец.
Происходил из семьи профессиональных живописцев, 5 поколений которых работали в Академии живописи. Наряду с живописцами Ли Таном, Лю Суннянем и Ся Гуем, Ма Ю. причисляется к «четвёрке великих мастеров» (сы да) династии Южная Сун и является основоположником школы придворной живописи «Ма - Ся». Ма Юань был членом императорской Академии живописи (Хуаюань) в Цяньтане и имел высший чин дайчжао. Император Нин-цзун наградил его почётным знаком отличия - золотым поясом.
Художник работал во всех жанрах, но особое место в его творчестве занимал пейзаж, выполненный тушью с лёгкой подцветкой. В начале жизни испытал сильное влияние Ли Тана. Накопленный в семье Ма Юаня опыт позволил ему достичь совершенства в техниках письма собранной и расплющенной кистью. Его штрихи (цунь) - отчётливые, твёрдые и сильные - изображали стволы деревьев подобными согнутому железу. С такой же чёткостью, но уже мягко кисть Ма Юаня передавала пластику ветвей ивы, стеблей камыша и плеска волн. Тональное богатство растушёвки (ца) рождало почти стереоскопические эффекты объёмов скал и глубины далей. Наглядность техники способствовала широкой популярности его манеры письма в Корее, Вьетнаме и Японии, но за пределами Китая никто так и не смог приблизиться к уровню его мастерства.
Вслед за Ли Таном Ма Юань отказался от панорамной композиции (цюань цзин ши) и использовал угловой ракурс (бяньцзяо чжи цзин), в связи с чем получил прозвание «Ма одного угла». До него приём углового ракурса использовался эпизодически, и именно Ма Юань разработал на его основе особый тип композиции, названный «урезанные горы, избыточные воды» (цань шань шэн шуй), в котором изобразительные элементы группируются в одном из нижних углов. Это позволяло Ма Юаню создавать динамичный баланс заполненности (ши) и пустынности (сюй) и интерпретировать его как фундаментальный онтологический принцип, связанный с полярностями инь и ян, графические символы которых лежат в основе его живописных построений.
Критики считали, что Ма Юань отображал «заполненное похожим на пустынное, а внутри его пустынности присутствовала заполненность». В своих произведениях Ма Юань отказался от среднего плана и непосредственно противопоставлял затемнённый ближний и высветленный дальний планы; их соединение происходило за счёт туманной дымки и диагонально вытянутых стволов и веток, своей динамичной устремлённостью направлявших внимание зрителя с переднего края в глубь пейзажной композиции.
Среди работ Ма Юань: «Притопывая под песню», «Мэйхуа, скалистый берег и утки», «Весенняя прогулка по горной тропе», «Пара белых цапель на заснеженной отмели» (все - музей Гугун, Пекин), «Одинокий рыбак на зимнем озере» (Национальный музей, Токио), серия из 12 свитков «Воды» (музей Гугун, Тайбэй), «Читая стихи под соснами» (Шанхайский музей). При династии Мин стиль Ма Юаня был продолжен мастерами проакадемической школы Чжэ. Дун Цичан причислил Ма Юаня к направлению северной школы живописи (бэй пай).