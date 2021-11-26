ЛИ ШИМИН
ЛИ ШИМИН (храмовое имя Тай-цзун) - китайский император (627-649 годы), представитель династии Тан.
Сын императора Ли Юаня. Реформировал систему административно-территориального деления империи, установил всеобщие обязательные государственные экзамены для отбора на должность (в том числе на военный чин), инициировал составление свода законов «Тан лю дянь» («Законоустановления Шести Ведомств династии Тан»).
В 628-630 годы после восстания уйгур против Тюркского каганата захватил часть его владений. В 635 году присоединил государство Тогон (Туюйхунь), затем ряд городов Средней и Центральной Азии, в результате чего под контроль Китая перешёл весь восточный отрезок Великого шёлкового пути. В 640-х годах предпринял ряд неудачных военных походов против государства Когурё.