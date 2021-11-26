ЛИ ШИМИН

ЛИ ШИМИН (хра­мо­вое имя Тай-цзун) - китайский им­пе­ра­тор (627-649 годы), пред­ста­ви­тель ди­на­стии Тан.

Сын императора Ли Юа­ня. Ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му административно-территориального де­ле­ния им­пе­рии, ус­та­но­вил все­об­щие обя­зательные государственные эк­за­ме­ны для от­бо­ра на долж­ность (в том числе на во­енный чин), ини­ции­ро­вал со­став­ле­ние сво­да за­ко­нов «Тан лю дянь» («За­ко­но­уста­нов­ле­ния Шес­ти Ве­домств ди­на­стии Тан»).

В 628-630 годы по­сле вос­ста­ния уй­гур про­тив Тюркского ка­га­на­та за­хва­тил часть его вла­де­ний. В 635 году при­сое­ди­нил государство То­гон (Ту­юй­хунь), за­тем ряд го­ро­дов Средней и Центральной Азии, в ре­зуль­та­те че­го под кон­троль Ки­тая пе­ре­шёл весь восточный от­ре­зок Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. В 640-х годах пред­при­нял ряд не­удач­ных во­енных по­хо­дов про­тив государства Ко­гу­рё.