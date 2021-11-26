ЛИ ШАНЪИНЬ

ЛИ ШАНЪИНЬ [вто­рое имя Ишань; про­зви­ща - Юй си шэн («Уча­щий­ся неф­ри­то­вой до­ли­ны»), Фань нань шэн («Уча­щий­ся на юге от ре­ки Фань»)] - китайский по­эт.

Из се­мьи мел­ких чи­нов­ни­ков. В 837 году сдал государственный эк­за­мен на учё­ную сте­пень цзинь­ши. Слу­жил де­ло­про­из­во­ди­те­лем, свер­щи­ком тек­стов, за­ни­мал другие не­вы­со­кие долж­но­сти. С юно­сти ин­те­ре­со­вал­ся дао­сиз­мом, в позд­ние го­ды стал буд­ди­стом. Ра­но про­сла­вил­ся литературным твор­че­ст­вом, на ко­то­рое наи­боль­шее влия­ние ока­за­ли Ду Фу, Хань Юй и Ли Хэ. Был наи­бо­лее ис­ку­сен в та­ких по­этических фор­мах, как пя­ти­слов­ные по­эмы пай­люй, се­ми­слов­ные вось­ми­сти­шия люй­ши и чет­ве­ро­сти­шия цзю­эц­зюй. Со­хра­ни­лось около 600 сти­хо­тво­ре­ний, из ко­то­рых около 100 от­но­сят­ся к пуб­ли­ци­стической по­эзии [«Ис­пы­ты­ваю бес­по­кой­ст­во» («Ю гань»), «Сно­ва ис­пы­ты­ваю бес­по­кой­ст­во» («Чун ю гань»), «Суй­ский дво­рец» («Суй гун») и другие]. Зна­чительная часть на­сле­дия со­став­ля­ет ме­ди­та­тив­ная ли­ри­ка [«Под­ни­ма­юсь к Лэю юань» («Дэн Лэю юань»), «Дра­го­цен­ная цит­ра» («Цзинь сэ») и другие].

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ли лю­бов­ные сти­хо­тво­ре­ния Ли Шанъиня [цикл «Без на­зва­ния» («У ти»), «Но­чью в дождь пи­шу на се­вер» («Е юй цзи бэй») и другие]. Для по­эзии Ли Шаньиня ха­рак­тер­ны глу­бо­кая и утон­чён­ная эмо­цио­наль­ность, час­тое ис­поль­зо­ва­ние ми­фо­ло­гических об­ра­зов; осо­бое зна­че­ние при­об­ре­та­ют под­текст и ал­лю­зии, не­ред­ко за­труд­няю­щие по­ни­ма­ние. Соз­да­вал про­за­ические про­из­ве­де­ния в жан­рах пянь­ли вэнь и гу­вэнь. Твор­че­ст­во Ли Шанъиня, круп­ней­ше­го по­эта позд­не­го пе­рио­да эпо­хи Тан, ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие китайской ли­те­ра­ту­ры.

Сочинения :

Ан­то­ло­гия ки­тай­ской по­эзии. М., 1957. Т. 2. С. 300–305.