«КРАСНЫХ ВОЙСК» ВОССТАНИЕ

«КРАСНЫХ ВОЙСК» ВОССТАНИЕ - Китае в 1351-1368 годах, в период господства монгольской династии Юань.

Причиной восстания ста­ли зло­упот­реб­ле­ния монгольских фео­да­лов и чи­нов­ни­ков , мас­со­вые ра­зо­ре­ния кре­сть­ян и го­ро­жан, рос­т на­ло­гов. Не­до­воль­ст­во кре­сть­ян вы­зва­ла так­же воз­ло­жен­ная на них в 1351 году по­вин­ность по строи­тель­ст­ву дамб на реке Ху­ан­хэ. Вос­ста­ние на­ча­лось на се­ве­ре стра­ны под руководством чле­нов тай­ной секты Бай­лянь­цзяо Хань Шань­ту­на (умер в 1351 году) и Лю Фу­ту­на, сфор­ми­ро­вав­ших пов­станческие от­ря­ды - «крас­ные вой­ска». В 1352 году оно рас­про­стра­ни­лось на Центральный Ки­тай. В провинции Ань­хой вос­ста­ние пер­во­на­чаль­но воз­глав­лял Го Цзы­син, а с 1356 года - бывший буд­дий­ский мо­нах Чжу Юань­чжан.

Уча­ст­ни­ки «Красных войск» восстания про­по­ве­до­ва­ли близ­кое при­ше­ст­вие «Буд­ды бу­ду­ще­го» (Майт­рейя, Ми­лэ­фо) и на­ча­ло но­вой сча­ст­ли­вой эры, тре­бо­ва­ли свер­же­ния ди­на­стии Юань и вос­ста­нов­ле­ния вла­сти ди­на­стии Сун. «Крас­ные вой­ска» за­хва­ти­ли ряд круп­ных го­ро­дов на се­ве­ре стра­ны, пред­при­ня­ли ус­пеш­ные по­хо­ды в про­вин­ции Цзян­си, Чжэ­цзян, Ху­бэй, рас­по­ло­жен­ные в до­ли­не реки Янц­зы. В 1355 году Хань Линь­эр, сын Хань Шань­ту­на, был про­воз­гла­шён сун­ским им­пе­ра­то­ром. В 1358 году вос­став­шие оса­ди­ли сто­ли­цу города Пе­кин, в 1359 году взя­ли город Кай­фын и за­ня­ли провинцию Шань­дун. К 1362-1363 годам пра­ви­тель­ст­во, ре­ор­га­ни­зо­вав ар­мию, раз­гро­ми­ло пов­стан­цев в северной час­ти Ки­тая. Лю Фу­тун по­гиб, часть «крас­ных войск» ото­шла в Сы­чу­ань, другая часть при­сое­ди­ни­лась к ар­мии Чжу Юань­чжа­на, уси­лив­шей­ся бла­го­да­ря под­держ­ке китайских шэнь­ши и фео­да­лов.

В конце 1360-х годов Чжу Юань­чжан объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью Центральный Ки­тай и при­нял ти­тул ва­на. В 1368 году его ар­мия во гла­ве с пол­ковод­цем Сюй Да дви­ну­лась на се­вер и за­ня­ла Пе­кин. Ди­на­стия Юань бы­ла сверг­ну­та, Чжу Юань­чжан про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Мин.

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