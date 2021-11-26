МОНОГАТАРИ

МОНОГАТАРИ (буквально - рас­сказ о ве­щах) - об­щее на­име­но­ва­ние по­ве­ст­во­ва­тель­ных жан­ров в японской ли­те­ра­ту­ре эпо­хи Хэй­ан (IX-XII века) и час­тич­но эпо­хи Ка­ма­ку­ра (XIII век).

Для моногатари ха­рак­тер­на связь с уст­ной ис­пол­ни­тель­ской тра­ди­ци­ей, по­эзи­ей и изо­бра­зительным искусством; мно­гие моногатари су­ще­ст­во­ва­ли в ви­де ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных свит­ков.

Соз­да­те­ля­ми и чи­та­те­ля­ми моногатари бы­ли пред­ста­ви­те­ли ари­сто­кра­тических и чи­нов­ничь­их кру­гов.

Литература вклю­ча­ет сле­дую­щие жан­ры:

1) цу­ку­ри-моногатари («со­чи­нён­ные», «сде­лан­ные по­вес­ти»; так­же моногатари в уз­ком смыс­ле) - ху­дожественная про­за сред­не­го и боль­шо­го объ­ё­ма;

2) ута-моногатари («по­этические по­вес­ти») - ис­то­рии о соз­да­нии сти­хо­тво­ре­ний, на­пи­сан­ные с че­ре­до­ва­ни­ем про­зы и тан­ка;

3) ник­ки-моногатари - ме­му­ар­ная про­за, пред­став­лен­ная главным образом жен­ски­ми днев­ни­ка­ми;

4) дзуй­хи­цу-моногатари (буквально - вслед за ки­стью) - эс­се, со­стоя­щие из ко­рот­ких за­ри­со­вок;

5) рэ­ки­си-моногатари («ис­то­рические по­вес­ти») - ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ные со­чи­не­ния;

6) сэ­цу­ва-моногатари сборники ко­рот­ких рас­ска­зов, пер­во­на­чаль­но ис­поль­зо­вав­шие­ся в буд­дий­ских про­по­ве­дях .

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