ИККЮ СОДЗЮН

ИККЮ СОДЗЮН - японский поэт, каллиграф.

Воз­мож­но, был по­боч­ным сы­ном императора Го-Ко­ма­цу. В дет­ст­ве был от­дан в монастырь Ан­ко­куд­зи, где изу­чал дзен-буд­дизм; в 26 лет ис­пы­тал буд­дий­ское про­свет­ле­ние (са­то­ри). В 1474 году стал на­стоя­те­лем хра­ма Дай­то­куд­зи. Был из­вес­тен экс­цен­трич­ны­ми по­ступ­ка­ми, имел про­зви­ще Кё­ун (Су­ма­сшед­шее об­ла­ко). Ав­тор сти­хов на клас­сическом ки­тай­ском языке; один из пред­ста­ви­те­лей дзен-буд­дий­ской литературы «пя­ти мо­на­сты­рей», опи­сы­ваю­щей внут­рен­нее со­стоя­ние че­ло­ве­ка при оза­ре­нии.