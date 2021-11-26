В закладки
ИККЮ СОДЗЮН
ИККЮ СОДЗЮН - японский поэт, каллиграф.
Возможно, был побочным сыном императора Го-Комацу. В детстве был отдан в монастырь Анкокудзи, где изучал дзен-буддизм; в 26 лет испытал буддийское просветление (сатори). В 1474 году стал настоятелем храма Дайтокудзи. Был известен эксцентричными поступками, имел прозвище Кёун (Сумасшедшее облако). Автор стихов на классическом китайском языке; один из представителей дзен-буддийской литературы «пяти монастырей», описывающей внутреннее состояние человека при озарении.
296
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится