ИККИ

Икки — в период Муромати общее название вооруженных восстаний, социальный состав которых разнился или был смешанным (крестьяне, местные воины и землевладельцы).

В период Токугава так стали называть любые крестьянские выступления. Самые ранние И. приходятся на 1-ю половину XIV в.: когда союзы местных воинов пытались противостоять попыткам военных губернаторов установить контроль над провинциями. Затем так стали называть и крестьянские выступления против властей частных поместий в центральной Японии. Самые ранние из них относятся ко 2-й половине XIV в., главными требованиями были обычно снижение налогов и повинностей, и отстранение неугодных чиновников.

В XV в. с переходом от поместий, ведущих почти натуральное хозяйство, к крупному феодальному землевладению, сопровождавшимся развитием товарно-денежных отношений, распространяются так называемые «токусэй-икки», восстания с требованием аннулирования задолженностей у ростовщиков и в ломбардах (первое вспыхнуло в 1428—1429 в провинции Оми, а затем перекинулось и на более отдаленные провинции). Зачастую крестьянам удавалось добиться своего: либо власти шли им навстречу, либо восставшие сжигали все долговые расписки в ходе погромов. Прощение долгов осуществлялось довольно часто и касалось не только крестьян, но и задолжавших самураев. И в 1454 бакуфу издало закон, согласно которому за получение документа об аннулировании долгов следовало уплатить в казну 1/10 часть долга.

Со 2-й половины XV в. и до 1582 важную роль играли «икко-икки» — вооруженные восстания и войны последователей буддийской «истинной школы Чистой земли». Объединения адептов этой школы зачастую предопределяли исход военных и политических конфликтов, а в 1488 в провинции Кага и вовсе было установлено господство этой школы, продлившееся почти 100 лет. В эпоху Токугава борьба крестьян за свои права в основном проходила в форме петиционного движения. Как правило, зачинщиков, в нарушение иерархии подавших петицию казнили, но требования крестьян удовлетворяли.

Лит.: История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. М., 2015. С. 129—130, 144; Климов В. Ю. Народные волнения 1428—1429 гг. в Японии // История и культура традиционной Японии. Выпуск XXXIX. М., 2011; Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии во второй половине XVII — начале XVIII в. М., 1960.