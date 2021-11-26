ГУНСЯНЬ СУНЛИН

ГУНСЯНЬ СУНЛИН - некрополь императоров и аристократии государства Северный Сун (960-1127 годы).

Рас­по­ло­жен у города Гун­сянь провинции Хэ­нань (Ки­тай), около 100 км к за­па­ду от сто­ли­цы Северного Сун (ны­не город Кай­фын). Об­на­ру­жен японской экс­пе­ди­ци­ей в 1918 году, ис­сле­до­ва­ния китайских ар­хео­ло­гов по­сле 1949 года. На пло­ща­ди 156 км2 рас­по­ло­жены 8 императорских гроб­ниц от Чжао Ку­анъ­инь (960-976 годы) и его от­ца Чжао Хунъ­инь до Чжэ-цзу­на (Чжао Сю; 1086-1101 годы) и до 300 гроб­ниц чле­нов императорской фа­ми­лии, их жён и на­лож­ниц, вы­со­ко­по­став­лен­ных при­двор­ных чи­нов­ни­ков.

Ме­сто со­от­вет­ст­ву­ет тре­бо­ва­ни­ям средневековой китайской гео­ман­тии: на рав­ни­не, пе­ред не­кро­по­лем, - гор­ная гря­да, по­зади – ре­ка; стро­гая ори­ен­та­ция со­ору­жений по сто­ро­нам све­та. Императорские гроб­ни­цы по­строе­ны по од­ной мо­де­ли: име­ют Верх­ний и Ниж­ний двор­цы квад­рат­ной фор­мы, внут­ри двор с де­ревь­я­ми и скульп­ту­ра­ми свя­щен­ных жи­вот­ных (тиг­ров, львов, ба­ра­нов, ло­ша­дей, сло­нов), чи­нов­ни­ков, стра­жей. Верх­ний дво­рец (ху­ан­лин, императорское по­гре­бе­ние), боль­ших раз­ме­ров, рас­по­ло­жен в северной час­ти, ого­ро­жен сте­ной, внут­ри - по­гре­баль­ный па­виль­он, при вхо­де - 3 скульп­ту­ры си­дя­щих львов. Ниж­ний дво­рец (хо­улин, со­ору­же­ние за по­гре­бе­ни­ем) мень­ше, пред­на­зна­чен для ри­ту­аль­ных дей­ст­вий. Сре­ди на­хо­док уни­каль­ные скульп­ту­ры (например, им­пе­рат­ри­цы - ма­те­ри императора Чжэнь-цзу­на), из­де­лия из яш­мы, фар­фо­ро­вая по­су­да и др.

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