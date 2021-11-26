ГУНСЯНЬ СУНЛИН
ГУНСЯНЬ СУНЛИН - некрополь императоров и аристократии государства Северный Сун (960-1127 годы).
Расположен у города Гунсянь провинции Хэнань (Китай), около 100 км к западу от столицы Северного Сун (ныне город Кайфын). Обнаружен японской экспедицией в 1918 году, исследования китайских археологов после 1949 года. На площади 156 км2 расположены 8 императорских гробниц от Чжао Куанъинь (960-976 годы) и его отца Чжао Хунъинь до Чжэ-цзуна (Чжао Сю; 1086-1101 годы) и до 300 гробниц членов императорской фамилии, их жён и наложниц, высокопоставленных придворных чиновников.
Место соответствует требованиям средневековой китайской геомантии: на равнине, перед некрополем, - горная гряда, позади – река; строгая ориентация сооружений по сторонам света. Императорские гробницы построены по одной модели: имеют Верхний и Нижний дворцы квадратной формы, внутри двор с деревьями и скульптурами священных животных (тигров, львов, баранов, лошадей, слонов), чиновников, стражей. Верхний дворец (хуанлин, императорское погребение), больших размеров, расположен в северной части, огорожен стеной, внутри - погребальный павильон, при входе - 3 скульптуры сидящих львов. Нижний дворец (хоулин, сооружение за погребением) меньше, предназначен для ритуальных действий. Среди находок уникальные скульптуры (например, императрицы - матери императора Чжэнь-цзуна), изделия из яшмы, фарфоровая посуда и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.