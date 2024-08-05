Города Японии в средние века Крупнейшие города Японии в средние века – Киото, Нара и Камакура – изначально планировались и строились как политические или религиозные центры, хотя их местоположение определялось главным образом экономическими причинами, такими как близость плодородных земель, наличие чистой воды и удобство дорожного и речного сообщения.

Города-рынки

Большинство крупных поместий в период Камакура (с 1185 по 1333 год, назван так в честь города Камакура, ставшего центром первого сёгуната в Японии) имели в своих границах или у ворот рыночную площадь. Такие же небольшие рынки возникали за пределами или непосредственно в пределах монастырей и святилищ. Здесь покупатели и продавцы собирались в определённые дни месяца, обычно с интервалом в десять дней. Рынки не были ни постоянными, ни массовыми, так как монастыри и их жители могли почти во всем обеспечить себя натуральным хозяйством. Но по мере увеличения разнообразия и количества товаров и возрастания потребности в рынках, эти рынки быстро росли в числе и размерах.

Примерно к 1350 году они образовали сеть, охватывающую всю страну, с наибольшей концентрацией в наиболее густонаселенных провинциях с наиболее плодородными почвами. Рынки возникали в самых разных местах, не только вблизи центров производства, но и в ключевых точках схождения дорог и водных путей.

В XIV и XV веках, по мере развития экономики и растущего использования наличных денег, способствовавшего продаже продукции вблизи ферм, количество рыночных дней увеличилось с трёх до шести в месяц. Это побуждало торговцев открывать постоянные магазины на рыночной площади и строить небольшие дома поблизости от них. На рынках также появлялись странствующие торговцы, привозившие товары из других провинций, например лёгкие товары, такие как ткани, которые переносились в тюках на спинах сами торговцы и их помощники, и тяжёлые, такие как соль или железные инструменты, навьюченные на спины лошадей или быков.

Эти небольшие центры постепенно превращались в крупные деревни или скромные города, о чём свидетельствуют названия нескольких современных городов, таких как Йоккаити, который изначально был рынком, открытым в «четвертые» дни месяца (4-го, 14-го и 24-го). К концу XV века города-рынки продолжали рост.

Полезная информация о средневековых рынках содержится в несколько неожиданном источнике: драй-моно, или заочных руководствах, которые использовались в качестве учебников для обучения молодёжи как дома, так и в монастырях. Одним из самых интересных из них является «Тэйкин Ораи», приписываемый дзэнскому монаху по имени Гэн-е, жившему в середине XIV века. В одном из писем приводится список особых товаров со всех частей страны, которые продавались на главных рынках. В нём представлено большое разнообразие, включающее, помимо сельскохозяйственной продукции текстиль, как простой, так и окрашенный; бумагу; соломенные циновки и тростниковые ширмы; кастрюли, горшки и чайники; иглы; лопаты и мотыги; столовые приборы; лакированные изделия. В другом письме приводится внушительный список искусных ремесленником, в него входят мастера по серебру, меди и железу; красильщики; ткачи узорчатых тканей; гончары; лакировщики; художники по лаку; изготовители луков и стрел; художники и скульпторы; каллиграфы; а также производители румян, пудры и других косметических средств, включая карандаши для бровей – специальное изделие монастыря Ниннадзи.

Развитие этих ремесел естественным образом привело к появлению нового класса независимых ремесленников, людей, которые приветствовали возможность реализовать свое призвание там, где можно быть уверенным в поставках материалов и инструментов, а также в рынке сбыта для своей продукции. Потребности ремесленников в какой-то мере определяли местоположение городов, и, наоборот, их привлекали в города жители сельской местности.

Но главным фактором, определявшим положение городов, особенно в ранний период, было количество покупателей, живших поблизости или проходивших по какой-либо популярной дороге. Из таких мест наиболее благоприятными были те, что располагались вблизи или внутри стен важного монастыря или святилища, а также на перевалочных пунктах на оживленной дороге. Постоянный рынок у ворот могущественного религиозного объединения мог зависеть от защиты этого объединения, а также от обычаев его членов и количества паломников и верующих, которые его посещали. Поэтому первыми городами были те, что назывались мондзэн-мати (мати означает группу домов, а мондзэн — «перед воротами»), которые обычно состояли из ряда лавок и лавок по обе стороны от входа в монастырь, а также из домов для паломников.

Почтовые и портовые города

Другие поселения возникли как перевалочные пункты на сухопутных и водных путях сообщения. Дороги, ведущие на восток и запад от столицы, начали использоваться вскоре после основания Киото, но, помимо чиновников и курьеров, путники по дорогам были немногочисленны. Только в эпоху Миуромати (с 1336 по 1573 годы, период, на протяжении которого ставка сёгуна находилась в Муромати близ Киото) частные путешествия стали обычным явлением. Пока система поместий оставалась в силе, работники поместий не имели права покидать свои пределы; да и причин для этого у них не было, поскольку каждое поместье было практически самодостаточным.

Но, в эпоху Муромати, сельскохозяйственные рабочие постепенно получили свободу, в результате чего всё больше мужчин получили возможность путешествовать на большие расстояния, будь то в целях торговли или паломничества. Возникла потребность в жилье, и вдоль главных дорог, как правило, на перевалочных пунктах, где раньше останавливались чиновники и курьеры, стали появляться постоялые дворы. Эти стоянки разрастались в крупные деревни или небольшие города по мере увеличения количества путешествующих по дорогам, так что путешественник мог рассчитывать на ночлег в гостинице, нанять лошадь или продать свои товары.

Развитие таких посёлков – их называли сюктиба-мати, или «почтовыми городами», – в эпоху Муромати началось довольно поздно. Гораздо раньше появились минато-мати, или портовые города, которые предлагали удобства для путешествий и перевозок по воде. Это были места, откуда товары из внутренних районов можно было отправлять оптом. В периоды Камакура и Муромати перевозка больших объёмов грузов по дорогам была сопряжена с трудностями, поскольку конный транспорт развивался очень медленно, а груз, который могла перевезти одна лошадь или вол, был невелик. Большинство крупных населённых пунктов, расположенных вдали от побережья, имели собственные портовые города. Для Киото это был Йодо, в Наре – Кидзу, в провинции Исэ – Оминато, а Хёго и Сакаи служили портами для океанских судов и судов, курсирующих по Внутреннему морю, как и во всех провинциях. Большинство этих портовых городов были оснащены складами и оборудованием для ремонта судов и обработки грузов, а также жильем для моряков. В таких портах обычно располагались оптовые торговцы и транспортные агенты, ведущие крупномасштабную деятельность. Согласно некоторым документам, в Йодо до 1500 года насчитывалось около тысячи зданий, его население могло составлять до 5000 человек.

Сакаи , важнейший из портовых городов, получивший известность в период Муромати, заслуживает отдельного упоминания. Сакаи расположен в устье Внутреннего моря, недалеко от реки Ямато и границы трёх провинций: Идзуми, Кавати и Сэтцу. Впервые он упоминается около 1320 года как часть императорского поместья, где производилась соль на продажу, и был известен киотской знати своими горячими соляными ваннами. Он был тесно связан со святилищем Сумиёси, расположенным в нескольких милях от него, и служил базой для рыболовных судов, снабжавших святилище Касуга. Он также служил местом остановки паломников по пути морем в Кумано, и поскольку примерно с 1400 года крестьяне могли свободно перемещаться между посадкой и сбором урожая, они, несомненно, способствовали процветанию порта. В 1399 году, в результате пожара, город, как пишут свидетели, потерял 10 000 домов. Даже если эта цифра преувеличена, можно предполагать, что его население достигало 30 и даже 50 000 человек.

Итак , города средневековой Японии развивались из временных рынков и мест отдыха путешественников и паломников, а затем, под влиянием экономических факторов, превращались в крупные торговые и производственные центры.