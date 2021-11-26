Гокэнин

Гокэ`нин (го — гонорифическая частица, кэнин — «человек дома») — в эпоху Камакурского сёгуната воины, прямые вассалы сёгуна. Составляли основу власти бакуфу , получая от сёгуна посты сюго и дзито. Сёгун утверждал их права на родовые владения и жаловал новые земли, рекомендовал императорскому двору для присвоения ранга или должности. Г. несли ратную службу, поочередно охраняли императорский дворец , усадьбу сёгуна, выделяли ресурсы для их ремонта или постройки храмов. После того как сёгуны утратили реальную власть, де-факто «сюзереном» Г. стал глава дома Ходзё. Недовольство Ходзё со стороны Г. было одной из причин падения Камакурского сёгуната. Лит.: Кэйко Хонго. Кё Камакура футацу-но окэн. Нихон-но рэкиси. Т. 6. (Две монархии: Киото и Камакура. История Японии). Т. 6. Токио, 2008 (на японском языке).