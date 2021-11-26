Гокэнин
Гокэ`нин (го — гонорифическая частица, кэнин — «человек дома») — в эпоху Камакурского сёгуната воины, прямые вассалы сёгуна. Составляли основу власти бакуфу, получая от сёгуна посты сюго и дзито. Сёгун утверждал их права на родовые владения и жаловал новые земли, рекомендовал императорскому двору для присвоения ранга или должности. Г. несли ратную службу, поочередно охраняли императорский дворец, усадьбу сёгуна, выделяли ресурсы для их ремонта или постройки храмов. После того как сёгуны утратили реальную власть, де-факто «сюзереном» Г. стал глава дома Ходзё. Недовольство Ходзё со стороны Г. было одной из причин падения Камакурского сёгуната. Лит.: Кэйко Хонго. Кё Камакура футацу-но окэн. Нихон-но рэкиси. Т. 6. (Две монархии: Киото и Камакура. История Японии). Т. 6. Токио, 2008 (на японском языке).