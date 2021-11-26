ГАО ШИ

ГАО ШИ​ (вто­рое имя - Да­фу) - китайский поэт.

Ро­дил­ся в бед­ной се­мье. В зре­лом воз­рас­те на­чал слу­жеб­ную карь­е­ру, за­ни­мал по­сты императорского со­вет­ни­ка, ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра об­лас­ти и др. Был дру­гом по­этов Ли Бо и Ду Фу . Со­хра­ни­лось бо­лее 200 сти­хо­тво­ре­ний, во­шед­ших в со­б­ра­ние со­чи­не­ний «Гао чан­ши цзи». По­эзию Гао Ши от­ли­ча­ет ши­ро­кий те­ма­тический диа­па­зон, но наи­боль­шее зна­че­ние име­ют вос­пе­вав­шие ге­ро­изм за­щит­ни­ков гра­ни­цы «сти­хо­тво­ре­ния о по­гра­нич­ной за­ста­ве» («бянь­сай ши»), ко­то­рые со­став­ля­ли отдельный жанр тан­ской по­эзии. Важ­ное ме­сто в по­этическом на­сле­дии Гао Ши за­ни­ма­ют про­из­ве­де­ния с яв­но вы­ра­жен­ной пуб­ли­ци­стической ок­ра­ской [стихотворение «На мо­тив пес­ни лас­точ­ки» («Янь гэ син») и др.].

Сочинения:

Чис­тый по­ток: По­эзия эпо­хи Тан (VII-X вв.). СПб., 2001. С. 131-134.

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