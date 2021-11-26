Гао-цзун (личное имя Ли Чжи) (628‒683)

Га́о-цзун (личное имя Ли Чжи) (628—683) — третий импереатор (с 649) китайской империи Тан. При Г.-цз. (653) были добавлены комментарии к первому дошедшему до наших дней китайскому законодательному кодексу — «Своду законов династии Тан». Значительно укрепила свои позиции государ­ственная экзаменационная система отбора чиновников, которая должна была упрочить основы империи.

В первой половине правления Г.-цз. продолжил активную завоевательную политику, начатую его предшественниками. В 657 объединенными китайско-уйгурскими войсками было нанесено поражение силам Западно-тюркского каганата в битве на р. Иртыш. Империя Тан достигла пика своего территориального расширения на запад, временно установив контроль над Семиречьем. Размещение китайских гарнизонов вдоль Великого шелкового пути усилило политическое и культурное влияние империи Тан в Средней Азии. Китай вел и морскую торговлю через Гуаньчжоу (где существовал специальный квартал для иностранных купцов, в основном арабов), что способствовало расширению внешних связей. В 660 китайские войска в союзе с Силла (юго-восток Корейского п-ова) победили Пэкче (юго-запад Корейского п-ова), а затем в 668 — Когурё (север Корейского п-ова), что привело к образованию государства Объеди­ненное Силла. Контроль империи Тан был установлен над большей частью Маньчжурии и севером Корейского п-ова. Величие империи должна была отразить грандиозная церемония жертво­приношений Небу и Земле, проведенная императором на горе Тай в 666. На ней присутствовали послы тюрков, кхмеров, арабов, корейских государств, Японии, а также бежавший в Китай двор последнего представителя династии Сасанидов. Но в последующие годы военные походы были не столь успешны. Восстания тюрков и активная завоевательная политика правителей Тибета в середине 660 — 670-е ослабили китайское влияние в Средней Азии; в 670—676. Объединенное Силла отразило попытку танской экспансии и отвоевало северные земли.

Огромное влияние на политику императора начала со временем оказывать его наложница У Цзэ-тянь, ставшая после устранения соперниц в 655 императрицей. Постоянные болезни Г.-цз., в которых многие винили У Цзэ-тянь, позволили ей играть роль регента при правлении мужа.

Лит.: Попова И. Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 1999; Рыбаков В. М. Танская бюрократия. СПб., 2009. Ч. 1; Skaff J. K. Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580—800. Oxford, 2012. А. А. Майзлиш.