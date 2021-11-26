ГАО-ЦЗУН
ГАО-ЦЗУН (буквально - Высокочтимый Продолжатель Рода) - посмертное («храмовое») имя нескольких императоров Китая.
1) Ли Чжи (628-683 годы) из династии Тан (618-907 годы), правил в 650-683 годы. При нём реальная власть перешла в руки его супруги У-хоу (У Цзэтянь), которая от имени императора вела активную политику: китайские войска уничтожили государство Гаочан на Великом шёлковом пути, разгромили Западный Тюркский каганат, подчинив своему влиянию часть территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района, вышли на границы бывшего Сасанидского Ирана, завоёванного арабами;
2) Чжао Гоу (1107-1187 годы) из династии Южная Сун (1127-1279 годы), правил в 1127-1162 годах;
3) Хун Ли (Цяньлун) (1711-1799 годы) из маньчжурской династии Цин (1644-1911 годы), правил в 1736-1795 годы.
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