ГАО-ЦЗУН

ГАО-ЦЗУН (буквально - Вы­со­ко­чти­мый Про­дол­жа­тель Ро­да) - по­смерт­ное («хра­мо­вое») имя не­сколь­ких им­пе­ра­то­ров Ки­тая.

1) Ли Чжи (628-683 годы) из ди­на­стии Тан (618-907 годы), пра­вил в 650-683 годы. При нём ре­аль­ная власть пе­ре­шла в ру­ки его суп­ру­ги У-хоу (У Цзэ­тянь), ко­то­рая от име­ни им­пе­ра­то­ра ве­ла ак­тив­ную по­ли­ти­ку: китайские вой­ска унич­то­жи­ли государство Гао­чан на Великом шёл­ко­вом пу­ти, раз­гро­ми­ли Западный Тюрк­ский ка­га­нат, под­чи­нив сво­ему влия­нию часть тер­ри­то­рии современного Синь­цзян-Уй­гур­ско­го ав­то­ном­но­го района, вы­шли на гра­ни­цы бывшего Са­са­нид­ско­го Ира­на, за­воё­ван­но­го ара­ба­ми;

2) Чжао Гоу (1107-1187 годы) из ди­на­стии Юж­ная Сун (1127-1279 годы), пра­вил в 1127-1162 годах;

3) Хун Ли (Цянь­лун) (1711-1799 годы) из маньчжурской ди­на­стии Цин (1644-1911 годы), пра­вил в 1736-1795 годы.

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