ДЗЭН

Дзэн (яп. дзэн, кит. чань от санскр. дхьяна — «созерцание») — направление японского буддизма и общее название нескольких его школ, относящихся к традиции «созерцания».

Школы созерцания (дзэн-сю) включают крупнейшую ныне школу сото, школы риндзай, отокан, обаку и нихон дарума.

В Д.-буддизме (название, принятое в западной буддологии) признаются общебуддийские максимы: почитание Будды , Закона ( Дхармы ) и общины; учение о четырех благородных истинах и о законе взаимозависимого возникновения. Исторически Д. возник как японский извод китайского чань , однако он быстро приобрел ряд характерных особенностей и превратился в самостоятельную школу. Помимо чань, в учении Д. прослеживается влияние даосизма , конфуцианства , буддийских школ махасангхики, мадхъямаки, Чистой земли, хуаянь (яп. кэгон), тяньтай (яп. тэндай), чжэньянь (яп. сингон). От мадхъямаки Д., вслед за чань, воспринял идею о том, что в основе всего сущего лежит «истинно-реальный» абсолют, будда в «теле Закона», единый со всем миром. Он присутствует и в каждом живом существе, т. е. каждый человек изначально обладает «природой будды». Согласно учению Д., увидеть свою природу (яп. кэнсё) можно с помощью созерцания. Этот опыт также описывается словом «просветление» (яп. сатори) и означает возврат к исходному, недуальному состоянию единства с абсолютом.

Три первых школы Д. оформились в Японии в период Камакура (1185—1333), хотя «созерцание» как один из видов буддийской практики было известно в Японии с VII в. Наставник Дайнитибо Нонин (ум. в 1190-х) основал японскую школу Бодхидхармы (яп. нихон-дарума-сю). Монахи других школ всячески пытались противостоять ее развитию, и по их наветам государь Готоба в 1194 выпустил указ, запретивший деятельность школ созерцания. Под запрет попала проповедь не только Нонина, но и Мёамбо Эйсая (1141—1215), основателя школы риндзай (преемницы китайской линьцзи). Когда запрет был снят, младший современник Эйсая — Догэн (1200—1253) основал школу сото (преемницу китайской цаодун). Школа нихон-дарума прекратила свое существование, а риндзай и сото, напротив, окрепли и распространились по всей Японии. Не требующий специальных знаний и утверждающий возможность подвижничества в любых обстоятельствах и при любом образе жизни, Д. быстро набрал популярность среди воинов — верхушки общества того времени. Созерцанию обучались сёгун Ходзё Токиёри (1227—1263) и его сын Ходзё Токимунэ . В Японии XIV—XVII вв. знать исповедовала риндзай; учение Д. оказалось теоретической базой различных видов японского искусства. Еще в начале XIV в. в рамках риндзай выделилось направление отокан (названное по первым слогам имен его основателей). Школа сото в это время находилась в тени, но пользовалась поддержкой крестьян. Первые контакты европейцев с Японией привели к диалогу дзэнских наставников с католическими миссионерами, нашедшему отражение в ряде текстов. В 1661 китайский монах школы линьцзи Инь-юань Лун-ци (яп. Ингэн Рюки, 1592—1673) основал школу обаку. В целом к этому времени Д. в Японии уже переживал упадок и подвергался резкой критике со стороны последователей конфуцианства. В эпоху Токугава (1603—1868) и в начале эпохи Мэйдзи (1868—1912) в условиях борьбы за поддержку со стороны государства произошло четкое размежевание школ по тому, какой вид созерцания они считали превалирующим: созерцание коанов («прецедентов просветления», риндзай, отокан и обаку) или безобъектное сидячее созерцание (сото). На Западе Д. начал набирать популярность с середины ХХ в. Сегодня школа сото насчитывает больше 8 млн последователей, риндзай вместе с отокан — около 2 млн, что говорит о прочных позициях Д.-буддизма в современном мире.

Лит.: Главева Д. Г. Традиционная японская культура. Специфика мировосприятия. М., 2003; Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. М., 2003; Кеннет Д. Водой торгуя у реки. Руководство по дзэнской практике / Пер. с англ. О. В. Стрельченко под ред. С. В. Пахомова. СПб., 2005; Судзуки Д. Т. Дзэн-буддизм в японской культуре. СПб., 2004; Дзэнгаку дайдзитэн (Большой словарь дзэн), Токио, 1978; Collcutt М., Five Mountains: The Rinzai Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Cambridge (Mass.), 1981; Bodiford W. M. Sōtō Zen in Medieval Japan. Honolulu, 1993; Heine S. Opening a Mointain: Koans of the Zen Masters. Oxford, 2002; The Zen Canon: Understanding the Classic Texts / Ed. by S. Heine and D. S. Wright. Oxford, 2004; Zen Ritual: Studies of Zen Buddhist Theory in Practice / Ed. by S. Heine and D. S. Wright. Oxford, 2008.