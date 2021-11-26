ДАСИН ЧАНЪАНЬ

ДАСИН ЧАНЪАНЬ - столица государств Суй и Тан; локализуется на территории города Сиань (провинция Шэнь­си, Ки­тай).

Ос­но­вана Вэнь­ди, пер­вым им­пе­ра­то­ром Суй (581-604 годы), под названием Да­син­чэн (Го­род ве­ли­ко­го про­цве­та­ния), при тан­ских им­пе­ра­то­рах пе­ре­име­но­вана в Чанъ­ань (Дли­тель­ное спо­кой­ст­вие). Клас­сический об­ра­зец средневекового китайского гра­до­строи­тель­ст­ва.

Вы­бор мес­та оп­ре­де­лял­ся по пра­ви­лам гео­ман­тии с учё­том про­блем во­до­снаб­же­ния. Дасин Чанъань в пла­не бли­зок квад­ра­ту, о­ри­ен­ти­ро­ван по сто­ро­нам све­та. Внеш­ние сте­ны из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли ук­ре­п­ле­ны кир­пи­чом и кам­нем (9721 × 8652 м, высотой около 5,3 м, тол­щи­на до 20 м). Впер­вые осу­ще­ст­в­ле­но де­ле­ние на 3 час­ти: Внеш­ний, Им­пе­ра­тор­ский , Двор­цо­вый го­род. Дасин Чанъань пе­ре­се­ка­ли 11 ме­ри­дио­наль­ных и 14 ши­рот­ных улиц, по­сы­пан­ных бе­лым пес­ком, с VIII века. об­са­жи­ва­лись фрук­то­вы­ми де­ревь­я­ми, вдоль улиц - во­до­сточ­ные ка­на­вы ши­ри­ной до 3 м. Центральный прос­пект (от во­рот Мин­дэ­мэнь к Императорскому го­ро­ду) ши­ри­ной до 150 м, другие ули­цы - в 3 раза у́же. Главные во­ро­та - Чжу­цю­эмэнь. Бы­ла сис­те­ма ка­на­лов для под­во­за про­до­воль­ст­вия. Квар­та­лы, с од­ной или дву­мя пе­ре­се­каю­щи­ми­ся ули­ца­ми внут­ри, ок­ру­жа­ла гли­но­бит­ная сте­на (высотой до 3 м), во­ро­та за­пи­ра­лись на ночь. 2 рын­ка: Вос­точ­ный - для про­сто­на­ро­дья и За­пад­ный - для со­стоя­тель­ных лю­дей. На­се­ле­ние, по не­ко­то­рым ис­точ­ни­кам, 1 миллион человек.

При императоре Тай­цзу­не (627-649 годы) в северо-западной час­ти Двор­цо­во­го го­ро­да был по­стро­ен дво­рец Да­мин­гун - ре­зи­ден­ция тан­ских им­пе­ра­то­ров. Дасин Чанъань раз­ру­шен в хо­де мя­те­жа Ху­ан Чао (874-884 годы).

Сре­ди на­хо­док - фраг­мен­ты ка­мен­ной от­дел­ки двор­цов с ре­з­ны­ми слож­ны­ми ор­на­мен­та­ми.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)