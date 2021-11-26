ДАСИН ЧАНЪАНЬ
ДАСИН ЧАНЪАНЬ - столица государств Суй и Тан; локализуется на территории города Сиань (провинция Шэньси, Китай).
Основана Вэньди, первым императором Суй (581-604 годы), под названием Дасинчэн (Город великого процветания), при танских императорах переименована в Чанъань (Длительное спокойствие). Классический образец средневекового китайского градостроительства.
Выбор места определялся по правилам геомантии с учётом проблем водоснабжения. Дасин Чанъань в плане близок квадрату, ориентирован по сторонам света. Внешние стены из утрамбованной земли укреплены кирпичом и камнем (9721 × 8652 м, высотой около 5,3 м, толщина до 20 м). Впервые осуществлено деление на 3 части: Внешний, Императорский, Дворцовый город. Дасин Чанъань пересекали 11 меридиональных и 14 широтных улиц, посыпанных белым песком, с VIII века. обсаживались фруктовыми деревьями, вдоль улиц - водосточные канавы шириной до 3 м. Центральный проспект (от ворот Миндэмэнь к Императорскому городу) шириной до 150 м, другие улицы - в 3 раза у́же. Главные ворота - Чжуцюэмэнь. Была система каналов для подвоза продовольствия. Кварталы, с одной или двумя пересекающимися улицами внутри, окружала глинобитная стена (высотой до 3 м), ворота запирались на ночь. 2 рынка: Восточный - для простонародья и Западный - для состоятельных людей. Население, по некоторым источникам, 1 миллион человек.
При императоре Тайцзуне (627-649 годы) в северо-западной части Дворцового города был построен дворец Дамингун - резиденция танских императоров. Дасин Чанъань разрушен в ходе мятежа Хуан Чао (874-884 годы).
Среди находок - фрагменты каменной отделки дворцов с резными сложными орнаментами.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.