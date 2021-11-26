ДАДУ
ДАДУ - столица государства Юань (1271-1368 годы), на территории современного города Пекин.
Раскопки с 1964 года.
Основан в 1267 году Хубилаем на территории города Чжунду, столицы разгромленного монголами государства Цзинь, строительство завершено в 1276 году. Создан по образцу древних китайских столиц: в плане - квадрат, включал 3 «города», отделённых стенами: Внешний, Императорский и Дворцовый («Запретный»). Стена Внешнего города (28600 м) глинобитная; в восточной части - рынки, дома, склады, в центральной - пруды, храм, павильоны, башни. В Императорском городе (стена около 10 тысяч м) - служебные помещения и особняки членов императорской семьи, в его западной части - пруд, дворцы императрицы (Лунфугун) и наследника (Синшэнгун). Через пруд перекинуто 2 моста, посередине был островок. Внутри него - Дворцовый город с кирпичной стеной около 4500 м и 4 башнями по углам; в его южной части - зал Дамин, где император проводил аудиенции, в северной - павильон Даань, где он принимал сановников.
В 1368 году Чжу Юаньчжан захватил Даду и переименовал его в Бэйпин, в 1403 году его сын Чжу Ди переименовал столицу в Бэйдзин, в 1430 году она была оставлена, а новая основана в Нанкине.
Среди находок - каменная чернильница для туши, надписи на камне и кирпиче, изделия из фарфора.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.