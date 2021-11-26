БАОЦЗЯ

Система организации крестьянских дворов в Китае до 1949.

Была введена согласно принятому в период Сунской империи закону (1070). Из крестьянских дворов формировались особые единицы — бао и цзя, объединявшие от 5 до 1000 дворов.

Вначале Б. было попыткой властей заменить таким образом наемную армию военизированными подразделениями из крестьян (каждая единица выделяла для несения военной службы определенное количество людей), а также преследовало цель укрепления позиций центральной власти на местах.

Позднее, особенно в период маньчжурского владычества, Б. использовалась в целях круговой поруки, взаимной слежки, борьбы с оппозиционными элементами и взимания налогов с населения.

Автор статьи: И. А. Конорева.

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