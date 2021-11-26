АННАМ

Территория нынешнего северного и частично центрального Вьетнама, получившая название от китайцев , завоевавших Аннам и господствовавших над ним в VII–X вв. н. э.

Позднее в европейской историографии это название длительное время использовалось применительно ко всей территории современного Вьетнама. 2) Административное название Центральной части Вьетнама (Чунгбо) (1884–1945). Столица — Хюэ. А. был разделен французами на 16 провинций, а его фактическим главой являлся французский верховный резидент, под контролем которого находились внешние связи А., местная администрация, бюджет , а также таможенная служба. Формальная власть в А. сохранялась за императором вплоть до августа 1945, когда последний его правитель Бао Дай добровольно не отрекся от престола , а столица государства была перенесена в Ханой (северная часть Вьетнама).

Автор статьи: Селиванов И.Н.

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