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В этом выпуске мы отправимся в увлекательное путешествие к истокам высокой кухни, исследуя роль монастырей как колыбели гастрономии. Наши эксперты — блогеры Василий Гурков и Алексей Соколов — поделятся своими знаниями о том, как монашеские традиции и рецепты повлияли на формирование кулинарного искусства. Мы обсудим, какие уникальные блюда и техники были разработаны в стенах монастырей, как религиозные обряды и постные дни влияли на гастрономию, а также расскажем о том, как монастыри стали центрами кулинарного эксперимента и сохранения культурного наследия. Не пропустите этот увлекательный разговор о пересечении духовности и гастрономии, который откроет вам новые горизонты в мире высокой кухни!