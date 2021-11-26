СИМОНИЯ

Название, употребляемое в католицизме для обозначения продажи и покупки священного сана.

Название происходит от Симона-волхва, который, согласно Деяниям Апостолов, предлагал св. Петру и св. Иоанну деньги за то, чтобы они сообщили ему «секрет», благодаря которому они совершали чудеса. С IX в. церковная иерархия встраивалась в систему вассально-ленных отношений, и многие аббаты и епископы стали вассалами светских сеньоров, которые должны были при вступлении церковных иерархов в должность вручать им инвеституру .

Это привело к тому, что светские сеньоры стали сначала влиять на выборы церковных иерархов, в впоследствии — напрямую назначать их. Высшей точкой развития этой практики стало полученное Оттоном II в 962 г. право назначать папу римского. Многие сеньоры использовали свои прерогативы назначения церковных иерархов для обогащения и продавали должности.

Эта практика вызывала возмущение у сторонников реформы и очищения церкви. В первой половине XI в. было созвано несколько региональных соборов, на которых осудили симонию. Папа Николай II (1058–1061 гг.) запретил клирикам приобретать должности за деньги, а светским сеньорам — назначать церковных иерархов. Однако это не положило конце симонии.

Лишь относительные успехи Григория VII в борьбе с Генрихом IV помогли добиться снижения влияния светских властителей (в первую очередь, императора) на избрание епископов и аббатов. Впоследствии, однако, симония так никогда и не была искоренена. В 1505 г. папа Юлий II провозгласил симонию преступлением, караемым отлучением и лишением имущества. Он постановил, что приобретение церковной должности путем симонии не может быть ни коим образом узаконено.

Иллюстрации:

Аббат, практикующий симонию.

Автор статьи: Г. А. Шмидт