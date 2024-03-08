СЕН-ДЕНИ

Сен-Дени́ ( фр. Saint-Denis) — бенедиктинское аббатство близ Парижа, усыпальница королей Франции. В V–VI вв. сложилось почитание св. Дионисия и его сподвижников Рустика и Элевтерия — легендарных раннехристианских миссионеров в Галлии. Св. Дионисий стал одним из покровителей королевской династии Меровингов , на его могиле в С.-Д. был возведен храм. К VII в. там существовала община клириков, монахов и других служителей во главе с аббатом. Особое покровительство С.-Д. оказывал Дагоберт I — первый король, похороненный в храме Св. Дионисия. Королева Бальтхильда в середине VII в. ввела монашеский устав и освободила общину от власти епископа. К эпохе Меровингов относится ряд подлинных документов, происходящих из архива С.-Д. Значение обители еще более возросло при Каролингах . Помазание Пипина Короткого на царство папой Стефаном II в С.-Д. (28 июля 754) позволило легитимировать власть этой династии. По инициативе аббата Фульрада (749/50–784) был построен монументальный храм (освящен в 775), началось составление сказаний, в которых св. Дионисий Парижский отождествлялся с Дионисием Ареопагитом (см. Ареопагитики ). Позиции С.-Д. упрочились при аббате Хильдуине (814–840), при его участии создавались тексты о св. Дионисии и об истории С.-Д. Нападения викингов и самоуправство королей и аристократов привели к упадку обители. Возрождение монастыря возглавил аббат Сугерий (1122–1151). В этот период С.-Д. стал важным духовным и культурным центром королевства, оплотом монархической идеологии. Сугерий восстановил монашескую дисциплину, вернул монастырю утраченные владения, приступил к возведению нового храма — одного из первых образцов готической архитектуры (построены нартекс с фасадом и хор с деамбулаторием; храм освящен в 1144). Символами королевской власти стали хранившиеся в С.-Д. орифламма (знамя св. Дионисия), меч Жуайёз и другие предметы. Монахи С.-Д. создавали исторические сочинения: «Деяния народа франков», биографии отдельных королей; с 1274 в аббатстве велись «Большие французские хроники» . Строительство готического храма было завершено при короле Людовике IX Святом (1226–1270) (неф и трансепт). Размещение скульптурных надгробий монархов в средокрестии было призвано подчеркнуть преемственность королевской власти от Меровингов к Каролингам и затем к Капетингам . Храм стал местом погребения королей, над их могилами воздвигали роскошные гробницы. Канонизация Людовика IX в 1297 укрепила значение С.-Д. как места паломничества. Значение монастыря снизилось в XIV–XV вв. После введения комменды в 1516 аббатство фактически утратило самостоятельность. В 1633 оно было включено в конгрегацию мавристов , возрождению монашеской жизни способствовал кардинал Дж. Мазарини (аббат-коммендатор в 1653–1661); комменда была отменена в 1686. В 1792 монастырь закрыли; в период якобинской диктатуры храм был разграблен, королевские могилы осквернены. Восстановление базилики С.-Д. началось в 1805 по указанию Наполеона I , но монастырь не был возрожден. В 1815 в храм были перенесены останки Людовика XVI и Марии Антуанетты , в 1819 возвращены сохраненные мощи св. Дионисия и его сподвижников. Последним королем, похороненным в С.-Д., был Людовик XVIII (ум. в 1824). В 1830-х началась длительная реставрация храма, которую возглавлял в том числе Э. Виолле-ле-Дюк. В XX в. проводились археологические раскопки. В 1966 базилика стала кафедральным собором диоцеза С.-Д.

Лит. : Crosby S. M. The Royal Abbey of Saint-Denis from its Beginnings to the Death of Suger (475–1151). 2 t. New Haven, 1987; Leniaud J.-M., Pla­gnieux Ph. La basilique Saint-Denis. Paris, 2012; Saint-Denis, dans l’éternité des rois et reines de France / Еd. P. Delannoy. Strasbourg, 2015. А. А. Королев .