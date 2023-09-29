Разделе́ние церкве́й

Разделе́ние церкве́й (Раскол 1054 го­да, Великая схизма) — разрыв евхаристического общения между Михаилом I Кируларием, патриархом Константинопольским (1043–1058), и легатами папы римского Льва IX (к этому времени скончавшегося) во главе с кардиналом Гумбертом. Несмотря на то, что события 1054 имели локальное значение и в известной мере случайный характер, они обычно рассматриваются в качестве отправной точки раскола христианской церкви на Восточную и Западную.

Многочисленные церковные расколы, происходившие в I тысячелетии, воспринимались как локальные схизмы, не угрожавшие единству Вселенской церкви (их следствием стало образование независимых церковных структур на восточной периферии Римской империи и затем Византии — Армянской апостольской церкви , Коптской церкви , Церкви Востока и др.). Греческий Восток и латинский Запад в целом сохраняли церковное единство, несмотря на литургические, канонические и богословские особенности. Однако разногласия между Римом и Константинополем как важнейшими церковными центрами нередко приводили к временным разрывам общения, которые обычно сопровождались взаимными обвинениями в ереси. На Востоке не отрицали формальное старшинство Римской кафедры, но развитие учения о папском примате (см. Папство ) все чаще вызывало критику со стороны византийцев. Во время «фотианской схизмы» (середина IX в.) началась богословская полемика вокруг формулы «и от Сына» (Filioque), добавленной на Западе к Никео-­Константинопольскому Символу веры, которую в Византии сочли искажением православной догматики. Все большее внимание уделялось расхождениям в дисциплинарных (брак духовенства или целибат) и литургических (совершение Евхаристии на квасном хлебе или опресноках и др.) нормах. Активизация споров стала причиной папского посольства в Константинополь в 1054, в ходе переговоров произошло резкое обострение полемики и обмен анафемами.

Долгое время Р. ц. не рассматривалось в качестве окончательного, о чем свидетельствует сотрудничество Востока и Запада в организации первого крестового похода . Лишь после взятия Константинополя крестоносцами в 1204, а также заключения Лионской (1274) и Ферраро-­Флорентийской (1439) уний, не принятых большинством греков, можно говорить об окончательном конфессиональном разделении православия и католичества. Несмотря на отмену анафем папой Павлом VI и патриархом Константинопольским Афинагором I в 1965, а также на традиционное взаимное признание апостольского преемства и действительности таинств, Р. ц. до сих пор не преодолено.

Лит. : Jugie M. Schisme byzantin // Dictionnaire de théologie catholique. T. 14. Pt. 1. Paris, 1939. Col. 1312–1468; Dvornik F. Byzantium and the Roman Primacy / Transl. E. A. Quain. New York, 1966; Бармин А. В. Полемика и схизма: История греко-­латинских споров IX–XII вв. М., 2006; Кузенков П. В. Разделение Церквей // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. С. 231–238. Е. А. Заболотный .