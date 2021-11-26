ПРЕМОНСТРАНТЫ
ПРЕМОНСТРАНТЫ - норбертанцы, члены католического монашеского ордена регулярных каноников, основанного в 1120-1121 годых в аббатстве Премонтре, близ города Лан святым Норбертом Ксантенским.
Орден задумывался трёхчастным с мужской и женской монашескими и мирской общинами. Премонстранты руководствовались правилами блаженного Августина.
В 1126 году орден утверждён папой Римским Гонорием II, закрепление за премонстрантами статуса регулярных каноников со временем привело к упадку женской и мирской ветвей.
В результате реорганизации середины XII века по образцу цистерцианцев премонстранты обрели строгую иерархическую структуру во главе с аббатом Премонтре.
С 1188 года премонстранты как каноники исполняли функции приходских священников, что способствовало появлению при монастырях премонстранты школ по подготовке клириков. К середине XIV века насчитывалось около 500 монастырей и приоратов премонстранты от Ирландии до Палестины.
В период Реформации орден был упразднён в Англии, Скандинавских странах, восточной Германии.
Возрождение началось во второй половине XIX века, премонстранты активно включились в миссионерскую деятельность в Америке, Африке, Австралии.
Современные конституции премонстрантов в соответствии с постановлениями Ватиканского II собора приняты в 1970 году.
На начало XXI века насчитывалось около 100 монастырей и приоратов премонстранты, свыше 1300 членов.
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