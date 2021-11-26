ПРЕМОНСТРАНТЫ

ПРЕМОНСТРАНТЫ - норбертанцы, члены католического монашеского ордена регулярных каноников, основанного в 1120-1121 годых в аббатстве Премонтре, близ города Лан святым Норбертом Ксантенским.

Ор­ден за­ду­мы­вал­ся трёх­ча­ст­ным с муж­ской и жен­ской мо­на­ше­ски­ми и мир­ской об­щи­на­ми. Премонстранты ру­ко­во­дство­ва­лись пра­ви­ла­ми блаженного Ав­гу­сти­на.

В 1126 году ор­ден ут­вер­ждён па­пой Рим­ским Го­но­ри­ем II, за­кре­п­ле­ние за премонстрантами ста­ту­са ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков со вре­ме­нем при­ве­ло к упад­ку жен­ской и мир­ской вет­вей.

В ре­зуль­та­те ре­ор­га­ни­за­ции середины XII века по об­раз­цу цис­тер­ци­ан­цев премонстранты об­ре­ли стро­гую ие­рар­хическую струк­ту­ру во гла­ве с аб­ба­том Пре­мон­тре.

С 1188 года премонстранты как ка­но­ни­ки ис­пол­ня­ли функ­ции при­ход­ских свя­щен­ни­ков, что спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­нию при мо­на­сты­рях премонстранты школ по под­го­тов­ке кли­ри­ков. К середине XIV века на­счи­ты­ва­лось около 500 мо­на­сты­рей и при­ора­тов премонстранты от Ир­лан­дии до Па­ле­сти­ны.

В пе­ри­од Ре­фор­ма­ции ор­ден был уп­разд­нён в Анг­лии, Скандинавских стра­нах, восточной Гер­ма­нии.

Воз­ро­ж­де­ние на­ча­лось во второй половине XIX века, премонстранты ак­тив­но вклю­чи­лись в мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в Аме­ри­ке, Аф­ри­ке, Ав­ст­ра­лии.

Современные кон­сти­ту­ции премонстрантов в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ния­ми Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра при­ня­ты в 1970 году.

На начало XXI века на­счи­ты­ва­лось около 100 мо­на­сты­рей и при­ора­тов премонстранты, свыше 1300 чле­нов.

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