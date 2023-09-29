Премонстра́нты

Премонстра́нты ( лат. praemonstra­tenses; официальное название — Орден регулярных каноников премонстрантов) — католический орден регулярных (уставных) каноников. Ядром ордена было аббатство Премонтре ( лат. Praemonstratus, или Pratum monstratum; ныне департамент Эна, Франция), основанное в 1120 церковным реформатором Норбертом Ксантенским (ум. в 1134) при поддержке Варфоломея, епископа Ланского. Норберт взял за основу так называемый устав Августина, но ориентировался также на образ жизни и духовные практики цистерцианцев . Он выбрал для П. облачение из белой (неокрашенной) шерсти, символизировавшее соединение священнослужения и покаянной жизни. Вскоре Премонтре стал центром семьи монастырей благодаря передаче П. имений и «частных» церквей, принадлежавших знатным семьям (во Франции, Нидерландах, на западногерманских землях). Орден П. был утвержден легатами папскими в 1124. Статуты предусматривали ежегодный созыв генерального капитула, на котором должны были присутствовать настоятели всех монастырей. Первоначально все монастыри П. были двой­ными (мужскими и женскими), с 1137 мужские и женские обители были территориально разделены. В XII — 1‑й половине XIII в. орден распространился почти по всему католическому миру, от Скандинавии до Палестины (около 500 обителей). П. занимались благотворительностью, открывали школы. Орден пережил кризисы в XVI–XVII вв. из-за Реформации и вой­н с Османской империей, затем в конце XVIII — 1‑й половине XIX в. Возрождение централизованных органов управления орденом произошло в 1883. С конца XIX в. П. создавали общины за пределами Европы (в США, Канаде, Бразилии, Индии, странах Африки). На 2022 в ордене состояло около 1200 каноников (в том числе около 900 священников) и около 200 канонисс. Деятельность общин финансируется в основном за счет принадлежащих им школ, ферм, лесных хозяйств, типографий, сыроварен и др.

Лит. : Petit F. Norbert et l’origine des Prémontrés. Paris, 1981; Backmund N. Geschichte des Prämonstratenserordens. Grafenau, 1986; Ardura B. Prémontrés: Histoire et spiritualité. St.-Étienne, 1995; Norbert von Xanten und der Orden der Prämonstratenser: Sammelband zur historischen Vortragsreihe im Norbertjahr 2009/2010 in Magdeburg / Hrsg. S. Ullrich, C. Dölken. Magdeburg, 2010; Grandes et petites figures de l’ordre de Prémontré. Les prémontrés et la justice. Actes officiels des 36e et 37e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées / Éd. M. Plouvier. Laon, 2017. С. Г. Мереминский .