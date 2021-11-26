ПОР-РОЯЛЬ
ПОР-РОЯЛЬ, Пор-Руаяль - женский монастырь во Франции в XIII-XVIII веках. Основан близ Парижа в 1204 году. В 1625 году от него отделился монастырь, обосновавшийся в самом Париже; оставшийся в старом здании монастырь стал называться Пор-Рояль-де-Шан.
В XVII веках оба монастыря стали значительными центрами французской литературы и философской мысли, с 1630-х годов - центрами янсенизма. С монастыря Пор-Рояль-де-Шан были тесно связаны крупные философы, учёные, писатели - Р. Декарт, А. Арно, Б. Паскаль, Ж. Расин и другие; в монастыре была создана Пор-Рояля логика. На протяжении 2-й половины XVII века клир и монахини Пор-Рояль-де-Шан вели споры с Римской курией и иезуитами по различным богословским вопросам, затронутым в сочинениях К. Янсения, в том числе в отношении прерогатив папы Римского. В 1708 году папа Климент XI (1700-1721) при поддержке иезуитов издал 2 буллы, требовавшие закрыть Пор-Рояль-де-Шан, после чего в 1710-1713 годы монастырь по приказу короля Людовика XIV был разрушен, а монахини разогнаны. Парижский Пор-Руаяль упразднён (1790) во время Французской революции XVIII века.