ПОР-РОЯЛЬ

ПОР-РОЯЛЬ, Пор-Руаяль - женский монастырь во Франции в XIII-XVIII веках. Основан близ Парижа в 1204 году. В 1625 году от него отделился монастырь, обосновавшийся в самом Париже; оставшийся в старом здании монастырь стал называться Пор-Рояль-де-Шан.

В XVII веках оба мо­на­сты­ря ста­ли зна­чительными цен­тра­ми французской литературы и фи­лософской мыс­ли, с 1630-х годов - цен­тра­ми ян­се­низ­ма. С монастыря Пор-Ро­яль-де-Шан бы­ли тес­но свя­за­ны круп­ные фи­ло­со­фы, учё­ные, пи­са­те­ли - Р. Де­карт , А. Ар­но, Б. Пас­каль, Ж. Ра­син и другие; в мо­на­сты­ре бы­ла со­зда­на Пор-Роя­ля ло­ги­ка. На про­тя­же­нии 2-й половины XVII века клир и мо­на­хи­ни Пор-Ро­яль-де-Шан ве­ли спо­ры с Римской ку­ри­ей и ие­зуи­та­ми по различным бо­го­слов­ским во­про­сам, за­тро­ну­тым в со­чи­не­ни­ях К. Ян­се­ния, в том числе в от­но­ше­нии пре­ро­га­тив па­пы Рим­ско­го. В 1708 году па­па Кли­мент XI (1700-1721) при под­держ­ке ие­зуи­тов из­дал 2 бул­лы, тре­бо­вав­шие за­крыть Пор-Ро­яль-де-Шан, по­сле че­го в 1710-1713 годы мо­на­стырь по при­ка­зу ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV был раз­ру­шен, а мо­на­хи­ни ра­зо­гна­ны. Па­риж­ский Пор-Руаяль уп­разд­нён (1790) во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII в ека.

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