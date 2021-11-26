ПОБЛЕТ

ПОБЛЕТ - (ка­та­лан­ское - Reial Monestir de Santa Maria de Poblet), цис­тер­ци­ан­ский мо­на­стырь в Ис­па­нии, в Ка­та­ло­нии , к се­ве­ру от города Тар­ра­го­на.

Ос­но­ван в 1151 году гра­фом Бар­се­ло­ны Ра­мо­ном Бе­рен­ге­ром IV. Ок­ру­жён­ный мощ­ной кре­по­ст­ной сте­ной (середина - 2-я половина XIV века) с бой­ни­ца­ми и въезд­ны­ми баш­ня­ми (Ко­ро­лев­ские во­ро­та, 1379-1397 годы), Поблет слу­жил ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ци­ей и усы­паль­ни­цей ко­ро­лей Ара­го­на. Стро­ил­ся в XII-XIV века в ха­рак­тер­ном для цис­тер­ци­ан­цев сти­ле, со­че­таю­щем в се­бе эле­мен­ты ро­ма­ни­ки и го­ти­ки . В мо­на­стыр­ской церк­ви Святой Ма­рии (строи­тель­ст­во на­ча­то около 1170 года, южный неф пе­ре­стро­ен в сти­ле го­ти­ки в XIV веке) - рез­ной ки­во­рий (1348 года, по про­ек­ту ма­те­ма­ти­ка Б. де Па­лау) в сре­док­ре­стии, в хо­ре - ко­ро­лев­ские над­гро­бия, сар­ко­фа­ги со ста­туя­ми, воз­вы­шаю­щие­ся над не­фом на двух ар­ках (ар­хи­тек­то­ры Дж. Кас­кальс, Дж. де Деу), ре­таб­ло (1527-1529 годы, скульп­тор Д. Фор­мен); клу­атр с рез­ными ка­пи­те­ля­ми ко­лонн (XII-XIII века) и фон­та­ном. Се­ку­ля­ри­зо­ван в 1835 году, в 1940 году вос­ста­нов­лен. Поблет включён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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