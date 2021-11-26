ПОБЛЕТ
ПОБЛЕТ - (каталанское - Reial Monestir de Santa Maria de Poblet), цистерцианский монастырь в Испании, в Каталонии, к северу от города Таррагона.
Основан в 1151 году графом Барселоны Рамоном Беренгером IV. Окружённый мощной крепостной стеной (середина - 2-я половина XIV века) с бойницами и въездными башнями (Королевские ворота, 1379-1397 годы), Поблет служил королевской резиденцией и усыпальницей королей Арагона. Строился в XII-XIV века в характерном для цистерцианцев стиле, сочетающем в себе элементы романики и готики. В монастырской церкви Святой Марии (строительство начато около 1170 года, южный неф перестроен в стиле готики в XIV веке) - резной киворий (1348 года, по проекту математика Б. де Палау) в средокрестии, в хоре - королевские надгробия, саркофаги со статуями, возвышающиеся над нефом на двух арках (архитекторы Дж. Каскальс, Дж. де Деу), ретабло (1527-1529 годы, скульптор Д. Формен); клуатр с резными капителями колонн (XII-XIII века) и фонтаном. Секуляризован в 1835 году, в 1940 году восстановлен. Поблет включён в список Всемирного наследия.