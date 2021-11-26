ПЕВЧЕСКИЕ КНИГИ
ПЕВЧЕСКИЕ КНИГИ - у христиан, сборники песнопений на тексты молитв для богослужебного применения.
В связи с особенностями устно-мнемонической традиции церковного пения древнейшие Певчие книги не нотировались; позднейшие, как правило, нотированы. Составлялись по двум критериям: литургическому (приуроченность к конкретной службе суточного круга; хронологическое последование праздников церковного года; песнопения ординарные и специфические, приуроченные к постоянным и подвижным праздникам, поминовению святых и других) и жанровому (принадлежность одному жанру). Певчие книги католиков: антифонарий, градуал (основные), также гимнарий, респонсориал (сборник респонсориев), весперал (песнопения к вечерне), инвитаторий (сборник входных антифонов), процессионал (музыкальное сопровождение процессий) и другие. Певчие книги православных: Обиход, Ирмологий, Октоих, Триодь Постная и Цветная, Праздники (основные), также стихирарь (смотрите в статье Стихира), кондакарь (смотрите в статье Кондак), демественник и другие. Певчие книги протестантов (лютеран, англикан, методистов) включают, как правило, только общинные песни (иногда называемые гимнами или хоралами).
Певчие книги - ценный источник для изучения истории церковной музыки и духовной культуры в целом, поскольку они отражают уставную специфику пения (в том числе орденскую - цистерцианские, бенедектинские антифонарии) и региональную традицию (амвросианские, беневентанские, санкт-галленские Певчие книги) либо имеют конститутивный характер. Так, солемские Певчие книги с конца XIX века устанавливают новую «ватиканскую» норму богослужебной музыки, а синодальные издания Певчих книг (1772 год) фиксируют «квадратной нотой» традицию древне-русского знаменного распева.