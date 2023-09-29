Пётр Иоáнн Оли́ви

Пётр Иоáнн Оли́ви (правильно — Петр, (сын) Иоанна Олива; лат. Petrus Ioannis Olivi) (1247 или 1248, Сериньян, близ Безье, Франция — 14.03.1298, Нарбон, Франция) — католический теолог, один из идейных вдохновителей движения францисканцев-спиритуалов. В 12 лет стал послушником во францисканском конвенте в Безье. Учился в Парижском университете, в том числе у известного богослова Бонавентуры . С 1270‑х читал лекции во францисканских школах Южн. Франции, участвовал в религиозных дебатах, в том числе вокруг идей Иоахима Флорского о «царстве Святого Духа»; пришел к убеждению, что францисканский монашеский идеал предполагает полный отказ от владения личным и коллективным имуществом. Около 1278 по приказу орденского начальства сжег свои сочинения. В 1279 входил в делегацию францисканцев к папе Николаю III. Преподавал во францисканских школах в Монпелье (1279–1282, 1289–1298) и Флоренции (1287–1289). После 1282 неоднократно обвинялся в ереси, но не был отлучен от церкви, сохранял формальную лояльность орденскому начальству и папству . Не рассматривал себя как предводителя широкого религиозного движения и не ставил целью распространение собственных идей за пределами своего ордена. Автор схоластических философско-теологических трудов (комментарий на «Сентенции» Петра Ломбардского и др.), библейских комментариев, полемических трактатов и писем (часть трудов сохранилась фрагментарно или утрачена). В области философии и теоретической теологии П. И. О. противостоял как крайним приверженцам аристотелизма, так и противникам философского рационализма. Рассматривал францисканское движение как возвращение к нормативному христианскому образу жизни. После смерти П. И. О. в Южн. Франции началось народное почитание его как пророка и святого, подавленное репрессиями инквизиции к 1320‑м. Руководство ордена францисканцев с 1299 неоднократно запрещало хранить и читать труды П. И. О., однако они оказали заметное влияние на ряд позднейших представителей схоластики (в том числе И. Дунс Скотта и У. Оккама), а также на деятелей движения обсервантов (XV в.).

Лит. : Смирнов Д. В. Петр Иоанн Оливи // Православная энциклопедия. Т. 56. М., 2019. С. 52–76. С. Г. Мереминский .