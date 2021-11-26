ПАЛЛИЙ

Элемент облачения папы римского и митрополитов католической церкви.

Изначально, паллий (один из видов традичионной мужской верхней одежды) — шерстяной плащ, который на Востоке получали при хиротонии все епископы . В Западной церкви паллий носили только епископы Рима, которые могли, однако, передавать его другим священникам в качестве знака особенного отличия.

Паллий символизирует заблудшую овцу, которую пастырь несет на своих плечах. Позже паллий приобрёл вид шерстяного воротника с двумя полосами, ниспадающими на спину и грудь. На нем вышивается шесть крестов.

Паллий надевается поверх всего облачения. Для архиепископов получение паллия за определённую плату является одним из важнейших условий вступления на кафедру. Паллий принадлежит только одному лицу и погребается вместе с ним.

Иллюстрации:

Паллий.

Автор статьи: Г. А. Шмидт