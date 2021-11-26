КОНУНГ

(от др. сканд. konungr) - средневековый термин, использовавшийся скандинавами для обозначения верховного правителя, владетельного князя. Первоначально конунг исполнял функции военного вождя, но в процессе развития государственности у скандинавов власть конунга постепенно возросла до масштабов королевской. Конунг являлся сакральной фигурой, имеющей связь с пантеоном языческих богов. Выполняя священные обряды, он представлял всех подвластных ему людей перед богами.

Статус конунга являлся наследственным, но требовал одобрения народа. После покорения Норвегии в 872 году Харальд I Хорфагер утвердил порядок, по которому становиться конунгом могли все сыновья вождя, что нередко приводило к междоусобицам и совместному правлению братьев.

Помимо конунгов в классическом понимании в Скандинавии существовали так называемые «морские конунги», не имеющие земельных владений, но владеющие кораблями и дружиной мореплавателей. «Морские конунги» пользовались меньшим авторитетом и часто враждовали с «сухопутной» знатью, но могли и наниматься на службу к настоящим конунгам.

Внимание скандинавских конунгов привлекали не только берега Англии и Исландии, но и земли Древней Руси. По свидетельствам исландских королевских саг Русь посетили четыре норвежских конунгов: Олав Трюггвасон, Олав Харальдссон, Магнус Олавссон, Харальд Сигурдарсон.

Исторические источники : Исландские саги / Под ред. М. И. Стеблин-Каменского. — М., 1956; Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т.1. Анналы. Малые произведения. — Л., 1969.

Автор статьи: Медведь А.О.