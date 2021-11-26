ОФФИЦИЙ

ОФФИЦИЙ (лат. officium) - в богослужении Римско-католической церкви общее наименование служб суточного круга.

Термин «Оффиций» появился, вероятно, в VI веке. Наряду с ним, в источниках употребляются выражения «дело Божие» (opus Dei), «церковное последование» (cursus ecclesiasticus) и «канонические часы» (horae canonicae). Основные элементы Оффиция сформировались в период поздней античности. Ядро Оффиция составляют: утреня, или полуночная служба (matutinum, или matutinae); хваления (laudes; лауды), или молитвы на заре; 3, 6 и 9-й часы (tertia, sexta, nona); вечерня (vesperae, или lucernarium); повечерие (completorium; комплеторий). Позднее к ним добавилась служба 1-го часа (prima). Если совершается всенощное бдение, то утреня разделяется на так называемые ноктурны (nocturni, или nocturna). В средние века в приходском богослужении все эти службы было принято объединять в 2 (иногда 3) блока и вычитывать подряд одну за другой утром и вечером, независимо от их изначальной связи с определённым временем суток. В монастырях совершение Оффиция зависело от принятого устава (службы также объединялись в блоки, но время их совершения более равномерно распределялось в течение дня и ночи). Тем не менее в средневековых литургических толкованиях укрепилось представление о том, что идеальный круг Оффиция состоит из 7 служб (что соответствует Пс. 118:164).

В основе всех служб Оффиция лежит чтение псалмов в определённом порядке. Псалмопение сопровождается чтением молитв и отрывков из Священного Писания и творений отцов Церкви, меняющихся в зависимости от дня недели и периода литургического года. В раннее Средневековье отдельные элементы служб Оффиция записывались в разных литургических книгах (литургические Псалтири, Коллектарии, Антифонарии, Лекционарии, Гомилиарии и др.). В XI-XIII веках появился новый тип книги, содержащей молитвы Оффиция, - Бревиарий, представляющий собой антологию всех элементов служб суточного круга, записанных в той последовательности, как они читаются в течение дня, недели и литургического года. С конца XIII века начался процесс унификации как Бревиария, так и служб Оффиция, хотя отдельные диоцезы и ордена монашеские долгое время сохраняли собственные варианты Бревиария. В XVI веке в результате тридентской реформы (смотри Тридентский собор ) состав Бревиария и Оффиция был окончательно зафиксирован, возникла сложная система уставных указаний (рубрик), определяющих совершение служб суточного круга. Новая реформа Оффиция предпринята папой Римским Пием X в начале XX века. В этот период совершение Оффиция воспринималось как основная составляющая личного благочестия не только клириков, но и мирян. Поэтому главной целью реформы было адаптировать Оффиций для приватного совершения. Развернувшееся в Римско-католической церкви так называемое литургическое движение потребовало продолжения реформ. В 1955 году упрощены рубрики Оффиция. После Ватиканского II собора проведена радикальная реформа, изменившая не только структуру и название основных служб, но и богословские основания совершения Оффиция, который стал называться литургией часов (лат. liturgia horarum, англ. liturgy of the hours, нем. Stundengebet, или Tagzeitenliturgie), чтобы подчеркнуть коллективный (церковный) характер молитвы. Ноктурны были заменены так называемым часом чтений, 1-й час упразднён, 3, 6 и 9-й часы стали совершаться только при участии хора, полную Псалтирь предписано вычитывать в течение 4 нед (вместо 1 нед в прежнем Оффиции).

В прошлом Оффиций (как и месса) практически полностью распевался. Эта практика зафиксирована в десятках музыкально-теоретических трудов IX-XVI веков (трактаты, энциклопедич. «суммы», учебные пособия). Композиторы Возрождения и барокко создавали многоголосные сочинения на тексты Оффиция и (реже) многоголосные обработки мелодий Оффиция с текстами. В каждой из основных служб Оффиция существовала своего рода музыкально-литургическая кульминация: на утрене - гимн Te Deum (в праздничные и воскресные дни), в laudes - песнь Захарии («Benedictus Dominus Deus Israel»), на вечерне - славословие Девы Марии (Магнификат), в комплетории - песнь Симеона [«Nunc dimittis servum tuum Domine»; три последние библейские песни (смотри Песнь библейская) - с антифоном]. Изучение песнопений Оффиция - особенно тех форм и жанров, которые в ходе литургических реформ последовательно упразднялись (например, ночных респонсориев и «неканонических» гимнов), - имеет огромное значение для понимания истории и теории западноевропейской музыки. Реконструкции старинных Оффициев в начале XXI века нередко встречаются в концертной практике и звукозаписях представителей движения аутентичного исполнительства.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)