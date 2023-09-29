Одилóн

Одилóн ( лат. Odilo) (961/962, Овернь — 01.01.1049, Сувиньи, Овернь) — аббат Клюни , руководитель клюнийского объединения монастырей (с 994), деятель клюнийской реформы . Принадлежал к знатному овернскому роду Меркёр, в молодости был каноником церкви Св. Юлиана в Бриуде. Стал монахом под влиянием клюнийского аббата Майоля (954–994) или Вильгельма из Вольпиано, реформатора бенедиктинского монашества . Майоль назначил О. своим помощником и затем преемником на должности аббата. При О. продолжался расцвет клюнийской конгрегации, которая пользовалась покровительством папства , благосклонностью монархов (особенно императора Генриха II Святого ) и аристократов, получала многочисленные дарения. В подчинении Клюни находилось не менее 70 монастырей, их количество постоянно росло. При О. были установлены контакты с правителями Испании. О. отстаивал привилегии Клюни от епископов, обеспокоенных расширением конгрегации, и знати, посягавшей на земельные владения. Как и другие клюнийские аббаты, много путешествовал, инспектировал монастыри, налаживал отношения с влиятельными людьми. Авторитет О. как духовного наставника был основан в том числе на его личном благочестии и аскетизме. О. активно поддержал движение за «Божий мир», которое ставило целью восстановление порядка и справедливости, прекращение феодальных междоусобиц и произвола знати. Организовал строительство в клюнийских монастырях, способствовал оформлению единых монашеских правил — «обычаев» («consuetudines»), сделал монастырское богослужение еще более пышным и торжественным. Установил поминовение всех усопших христиан 2 ноября (обстоятельства этого события были овеяны легендами, в которых подчеркивалась спасительная сила клюнийских молитв).

Представление о Клюни как образцовом монастыре было важной темой литературного творчества клюнийцев, развитию которого способствовал О. Была сформулирована идеология «монашеской теократии», в которой монашество изображалось как высший слой христианского общества. О. организовал культ своего предшественника Майоля (впоследствии был похоронен рядом с ним) и написал его житие, в котором представил свое видение истории монашества и смысла монашеской жизни. Другие его сочинения — панегирик императрице Адельгейде, проповеди, гимны, молитвы. Почитание О., установленное по инициативе его преемника Гуго Великого (1049–1109), существовало в основном в клюнийских монастырях (день памяти — 1 января). Жития О. написали клюнийский монах Йотсальд и Петр Дамиани .

Лит. : À Cluny: Congrès scientifique, fêtes et cérémonies liturgiques en l’honneur des saints abbés Odon et Odilon. Dijon, 1950; Hourlier J. Saint Odilon, abbé de Cluny. Louvain, 1964; Odilon de Mercoeur, l’Auvergne et Cluny: La «Paix de Dieu» et l’Europe de l’an mil: Actes du colloque de Lavoûte-­Chilhac. Nonette, 2002; Die Geschichte von Cluny in den fünf großen Abtbiographien / Bearb. T. Klüppel. Stuttgart, 2018. А. А. Королев .