ОБЕТ РЕЛИГИОЗНЫЙ
ОБЕТ РЕЛИГИОЗНЫЙ - ритуальное обязательство, добровольно налагаемое на себя человеком или коллективом.
Может состоять в отказе от имущества и брака (например, обеты бедности и безбрачия в монашестве), обещании воздерживаться (в течение всей жизни, определённого периода или до исполнения прошения) от пищи, половых связей, увеселений (смотри Пост), соблюдать другие запреты (смотри, например, Назореи), принести жертву, сделать вклад в храм или монастырь, построить храм, посвятить божеству ребёнка, совершить паломничество и в других формах жертвоприношения. Характерен обет изготовления «обыденных», то есть созданных с восхода до заката или с заката до восхода солнца, сооружений или предметов (обыденные церковь, крест, пожертвованный в церковь холст и тому подобное). Часто поводом для религиозного обета становятся бедствия, вещий сон и тому подобное.