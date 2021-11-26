ОБЕТ РЕЛИГИОЗНЫЙ

ОБЕТ РЕЛИГИОЗНЫЙ - ри­ту­аль­ное обя­за­тель­ст­во, доб­ро­воль­но на­ла­гае­мое на се­бя че­ло­ве­ком или кол­лек­ти­вом.

Мо­жет со­сто­ять в от­ка­зе от иму­ще­ст­ва и бра­ка (например, обе­ты бед­но­сти и без­бра­чия в мо­на­ше­ст­ве), обе­ща­нии воз­дер­жи­вать­ся (в те­че­ние всей жиз­ни, оп­ре­де­лён­но­го пе­рио­да или до ис­пол­не­ния про­ше­ния) от пи­щи, по­ло­вых свя­зей, уве­се­ле­ний (смотри Пост ), со­блю­дать другие за­пре­ты (смотри, например, На­зо­реи ), при­нес­ти жерт­ву, сде­лать вклад в храм или мо­на­стырь, по­стро­ить храм, по­свя­тить бо­же­ст­ву ре­бён­ка, со­вер­шить па­лом­ни­че­ст­во и в других фор­мах жерт­во­при­но­ше­ния. Ха­рак­те­рен обет из­го­тов­ле­ния «обы­ден­ных», то есть соз­дан­ных с вос­хо­да до за­ка­та или с за­ка­та до вос­хо­да солн­ца, со­ору­же­ний или пред­ме­тов (обы­ден­ные цер­ковь, крест, по­жерт­во­ван­ный в цер­ковь холст и тому подобное). Час­то по­во­дом для религиозного обета ста­но­вят­ся бед­ст­вия, ве­щий сон и тому подобное.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)