МОНАШЕСКИЕ УСТАВЫ

МОНА́ШЕСКИЕ УСТА́ВЫ - со­во­куп­ность пра­вил, оп­ре­де­ляю­щих жизнь мо­на­хов.

В буд­диз­ме монашеские уставы различных школ име­ют об­щее названия «Па­ти­мок­к­ха» (па­ли) или «Пра­ти­мок­ша» (санскр.) и вхо­дят в кни­ги Ви­наи-пи­та­ки (см. Ти­пи­та­ка).

Различные буд­ди­ст­ские монашеские уставы вклю­ча­ют при­бли­зи­тель­но от 150 до 250 пра­вил по­ве­де­ния, при­чём часть их (за­пре­ты уби­вать, красть, всту­пать в по­ло­вые от­но­ше­ния и др.) яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ной для ис­пол­не­ния, а часть - же­ла­тель­ной. За на­ру­ше­ние пра­вил мо­нах мо­жет быть под­ве­рг­нут на­ка­за­ни­ям, вплоть до из­гна­ния из мо­на­ше­ской об­щи­ны (сан­гхи).

В христианстве по­яв­ле­ние пись­мен­ных монашеских уставов свя­за­но с раз­ви­ти­ем в IV веке об­ще­жи­тель­но­го (ки­но­вит­ско­го) мо­на­ше­ст­ва. Ус­та­вы име­ли це­лью ко­ор­ди­на­цию жиз­ни боль­ших мо­на­ше­ских об­щин: ре­гу­ли­ро­ва­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду мо­на­ха­ми, рас­пре­де­ле­ние ме­ж­ду ни­ми обя­зан­но­стей (по­слу­ша­ний), ус­та­нов­ле­ние рас­по­ряд­ка дня (оп­ре­де­лён­ное вре­мя для мо­литв, тра­пе­зы, по­слу­ша­ния) и т. д.

Пер­вый пись­мен­ный монашеский устав про­ис­хо­дит из мо­на­сты­рей Среднего Егип­та, объ­е­ди­нён­ных тра­ди­ци­ей ук­ла­да жиз­ни, вос­хо­дя­щей к прп. Па­хо­мию Ве­ли­ко­му. Этот ус­тав, за­пи­сан­ный уже по­сле смер­ти прп. Па­хо­мия (около 347 года), имел це­лью за­фик­си­ро­вать ус­та­нов­лен­ные им пра­ви­ла об­ще­жи­тель­но­го мо­на­ше­ст­ва. Впо­след­ст­вии ус­тав Па­хо­мия был до­пол­нен со­чи­не­ния­ми, имев­ши­ми ха­рак­тер ско­рее ду­хов­ных на­став­ле­ний, чем пред­пи­са­ний (например, «По­сла­ние ав­вы Ор­си­сия»). В та­ком ви­де около 400 года он был пе­ре­ве­дён на латинский язык, что по­ло­жи­ло на­ча­ло тра­ди­ции со­став­ле­ния монашеского устава на За­па­де.

Ус­тав Па­хо­мия был пе­ре­ве­дён так­же на восточные язы­ки (копт­ский, арм. и др.) и ны­не из­вес­тен в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях. Два монашеских устава (мо­на­ше­ские пра­ви­ла), со­став­лен­ные в 360-е годы свт. Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким, пред­став­ля­ют со­бой фик­са­цию мо­на­ше­ской тра­ди­ции в Ма­лой Азии. Имею­щие в мень­шей сте­пе­ни пред­пи­са­тель­ный ха­рак­тер, не­же­ли ус­тав Па­хо­мия, эти ус­та­вы яв­ля­ют­ся ско­рее прак­тическим ком­мен­та­ри­ем к «Ас­ке­ти­ко­ну» и другим со­чи­не­ни­ям Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, опи­сы­ваю­щим ду­хов­ную сто­ро­ну мо­на­ше­ско­го под­ви­га.

Хо­тя монашеских уставов свя­тых Па­хо­мия и Ва­си­лия ста­ли ос­но­вой ук­ла­да мо­на­ше­ской жиз­ни, в Ви­зан­тии об­щие во­про­сы су­ще­ст­во­ва­ния мо­на­ше­ст­ва ре­гу­ли­ро­ва­лись государственным и цер­ков­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом (Но­мо­ка­нон и т. п.). В отдельных мо­на­сты­рях мог­ли су­ще­ст­во­вать ме­ст­ные осо­бен­но­сти ук­ла­да жиз­ни на ос­но­ве тра­ди­ций, иду­щих от ос­но­ва­те­ля мо­на­сты­ря или обу­слов­лен­ных за­ве­ща­ния­ми кти­то­ров. Не­ко­то­рые пред­пи­са­ния, от­лич­ные от об­ще­при­ня­тых, ка­саю­щие­ся в осн. бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки, встре­ча­ют­ся в разл. мо­на­стыр­ских ти­пи­ко­нах.

Основные пра­ви­ла об­ще­жи­тель­ной мо­на­ше­ской жиз­ни вклю­че­ны в бо­го­слу­жеб­ный Сту­дий­ский ус­тав (IX-X веков). Ны­не боль­шин­ст­во мо­на­сты­рей на пра­во­слав­ном Вос­то­ке (в ча­ст­но­сти, все мо­на­сты­ри Афо­на) ру­ко­во­дству­ют­ся об­ще­жи­тель­ны­ми ус­та­ва­ми, вос­хо­дя­щи­ми к прп. Па­хо­мию.

На Ру­си монашеские уставы пер­во­на­чаль­но за­им­ст­во­ва­лись из византийской Церк­ви. Об­ще­жи­тель­ный Кие­во-Пе­чер­ский монастырь (бу­ду­щая Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра) со вре­ме­ни прп. Фео­до­сия Пе­чер­ско­го ру­ко­во­д­ст­во­вал­ся Сту­дий­ским ус­та­вом в пе­ре­ра­бот­ке пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Алек­сия (1025-1043 годы). Дис­ци­п­ли­нар­ные нор­мы это­го ус­та­ва упот­реб­ля­лись в русских мо­на­сты­рях до XVII века. Особ­но­жи­тель­ные мо­на­сты­ри (мо­на­хи жи­ли в соб­ственных кель­ях и по ин­ди­ви­ду­аль­но­му рас­по­ряд­ку дня) не име­ли пись­мен­но оформ­лен­но­го ус­та­ва.

Древ­ней­ший русский пись­мен­ный об­ще­жи­тель­ный ус­тав при­над­ле­жит прп. Еф­ро­си­ну Псков­ско­му (умер 1481 год), дру­гой, наи­бо­лее из­вест­ный, об­ще­жи­тель­ный ус­тав («Ду­хов­ная гра­мо­та») - прп. Ио­си­фу Во­лоц­ко­му. Из­вест­ны так­же об­ще­жи­тель­ные ус­та­вы прп. Кор­ни­лия Ко­мель­ско­го (умер 1537 год) и Ге­ра­си­ма Бол­дин­ско­го (умер 1554 год).

Скит­скую фор­му мо­на­ше­ской жиз­ни (несколько отдельых ке­лий, состав­ляю­щих не­боль­шой мо­на­стырь или мо­на­ше­ское по­се­ле­ние - скит) пред­пи­сы­ва­ли Скит­ский ус­тав (вторая половина XV века) и близ­кий к не­му ус­тав прп. Ни­ла Сор­ско­го («Пре­да­ние уче­ни­ком сво­им о жи­тель­ст­ве скит­ском», начало XVI века).

На про­тя­же­нии XVI-XVII веков по­яв­ля­лись как особ­но­жи­тель­ные, так и об­ще­жи­тель­ные монастырские уставы. В этот пе­ри­од свя­щен­но­на­ча­лие Русской церк­ви не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ло по­пыт­ки упо­ря­до­чить мо­на­стыр­ский ук­лад и сле­дить за стро­гим со­блю­де­ни­ем ус­та­ва (цер­ков­ный со­бор 1503 год, Сто­гла­вый со­бор 1551 год). Со­бор 1681-1682 годов за­пре­тил скит­ское мо­на­ше­ст­во, в сре­де ко­то­ро­го бы­ло силь­ным влия­ние ста­ро­об­ряд­че­ст­ва.

В Пет­ров­скую эпо­ху монашеские уставы бы­ли за­ме­не­ны «При­бав­ле­ни­ем о пра­ви­лах прич­та цер­ков­но­го и чи­на мо­на­шес­ко­го» (1722 год), из­дан­ным в до­пол­не­ние к Ду­хов­но­му рег­ла­мен­ту 1721 года. Этот до­ку­мент ут­вер­дил об­ще­жи­тель­ст­во как един­ст­вен­ную ле­га­ли­зованную фор­му мо­на­стыр­ской жиз­ни в Рос­сии (тем не ме­нее особ­но­жи­тель­ные мо­на­сты­ри су­ще­ст­во­ва­ли); вплоть до 1917 года он ос­та­вал­ся основным за­ко­но­да­тель­ным ак­том, ре­гу­ли­рую­щим жизнь русских мо­на­сты­рей.

По­пыт­ка соз­да­ния но­вых монашеских уставов име­ла ме­сто в конце XVIII века. Так, «Чин цер­ков­ный и ус­тав мо­на­сты­ря Са­нак­сар­ско­го», свя­зан­ный с име­нем прп. Фео­до­ра Са­нак­сар­ско­го (окон­чательная ре­дак­ция из­да­на в 1885 год), пред­став­ля­ет со­бой со­че­та­ние древне-русских монашеских уставов на ос­но­ве Сту­дий­ско­го ус­та­ва с нор­ма­тив­ны­ми эле­мен­та­ми западной бе­не­дик­тин­ской тра­ди­ции.

По­ме­ст­ный со­бор Русской церк­ви 1917-1918 годов под­твер­дил пред­поч­ти­тель­ность об­ще­жи­тель­ной фор­мы мо­на­ше­ской жиз­ни и ре­ко­мен­до­вал всем мо­на­сты­рям вве­сти об­ще­жи­тель­ный ус­тав. Это по­ста­нов­ле­ние ос­та­ёт­ся ак­ту­аль­ным для мо­на­ше­ст­вую­щих и ны­не.

В современных русских мо­на­сты­рях монашеские уставы как та­ко­вые от­сут­ст­ву­ют; бо­го­слу­жеб­ный и бы­то­вой ук­лад мо­на­сты­ря оп­ре­де­ля­ет, как пра­ви­ло, его на­стоя­тель. На мо­на­стыр­скую жизнь ока­зы­ва­ют влия­ние тра­ди­ции, за­ло­жен­ные «Ду­хов­ным рег­ла­мен­том» и другими цер­ков­но-пра­во­вы­ми ак­та­ми си­но­даль­но­го пе­рио­да.

На За­па­де монашеский устав пре­имущественно пред­став­ля­ют со­бой нор­ма­тив­ные цер­ков­но-пра­во­вые до­ку­мен­ты. Пер­вым та­ким ус­та­вом был ус­тав блж. Ав­гу­сти­на (конец IV века), ко­то­рый Али­пий Та­га­ст­ский до­пол­нил крат­ким опи­са­ни­ем днев­но­го бо­го­слу­жеб­но­го кру­га. Од­на­ко ряд ран­них (V век) со­чи­не­ний хри­сти­ан­ско­го За­па­да, в ко­то­рых из­ло­же­ны пра­ви­ла мо­на­ше­ской жиз­ни: «Пра­ви­ла че­ты­рёх от­цов», «Вто­рое пра­ви­ло от­цов», «Вос­точ­ное пра­ви­ло», со­здан­ные в монастыре Ле­рин, и «О пра­ви­лах об­ще­жи­тель­ных мо­на­сты­рей» («De in­sti­tutis coenobiorum») прп. Ио­ан­на Кас­сиа­на Рим­ля­ни­на, - со­хра­ня­ли ха­рак­тер нрав­ст­вен­но-ас­ке­тич., бо­го­слов­ских со­чи­не­ний. Впо­след­ст­вии они ста­ли ос­но­вой нор­ма­тив­ных ус­та­вов VI века, свя­зан­ных с име­на­ми Ке­са­рия и Ав­ре­лиа­на, епи­ско­пов Аре­лат­ских. Этим ав­то­рам при­над­ле­жат по два ус­та­ва, со­от­вет­ст­вен­но, для муж­ских и жен­ских мо­на­сты­рей.

В VII веке в ме­ро­винг­ской Гал­лии по­явил­ся монашеский устав Ио­ан­на Кас­сиа­на Рим­ля­ни­на, пред­став­ляв­ший со­бой со­кра­щён­ный ва­ри­ант пер­вых 4 книг его сочинений «О пра­ви­лах об­ще­жи­тель­ных мо­на­сты­рей», из ко­то­рых бы­ли изъ­я­ты тео­ре­тические ас­пек­ты и ос­тав­ле­ны толь­ко прак­тические пред­пи­са­ния. В Ита­лии в начале VI века по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние «Пра­ви­ло учи­те­ля».

Клас­си­че­ским западным монашеским уставом стал ус­тав св. Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го (середина VI века), в ко­то­ром де­таль­но ра­зо­бра­ны все ас­пек­ты мо­на­ше­ской жиз­ни и уст­рой­ст­ва об­ще­жи­тель­ных мо­на­сты­рей. В си­лу сво­ей уни­вер­саль­но­сти бе­не­дик­тин­ский ус­тав до­воль­но бы­ст­ро рас­про­стра­нил­ся на хри­сти­ан­ском За­па­де и в начале IX века фак­ти­че­ски вы­тес­нил дру­гие монашеские уставы.

На ру­бе­же VI-VII веков, бла­го­да­ря дея­тель­но­сти ирландского мис­сио­не­ра св. Ко­лум­ба­на, во Франк­ском ко­ро­лев­ст­ве и в Северной Ита­лии, главным образом в мо­на­сты­рях, ос­но­ван­ных Ко­лум­ба­ном или его уче­ни­ка­ми, на­чал вво­дить­ся до­воль­но су­ро­вый ус­тав Ко­лум­ба­на, свя­зан­ный с ирландской мо­на­ше­ской тра­ди­ци­ей. Од­на­ко к концу VII века в ко­лум­ба­но­вых мо­на­сты­рях поя­ви­лась тен­ден­ция к смяг­че­нию это­го ус­та­ва и вве­де­нию в не­го эле­мен­тов бе­не­дик­тин­ско­го ус­та­ва.

В VII – VIII веках но­вые монашеские уставы поя­ви­лись в вест­гот­ской Ис­па­нии (ус­та­вы Ле­ан­д­ра Се­виль­ско­го, Иси­до­ра Се­виль­ско­го, Фрук­туо­за, еп. Бра­ги), а так­же в Ир­лан­дии. Тен­ден­ция к уни­фи­ка­ции бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки и цер­ков­ной жиз­ни, на­ча­тая франк­ским императором Кар­лом I Ве­ли­ким, ска­за­лась на ре­фор­ме мо­на­сты­рей по бе­не­дик­тин­ско­му ус­та­ву, про­во­ди­мой в начале IX века Бе­не­дик­том Ани­ан­ским. Со­чи­не­ния Бе­не­дик­та Ани­ан­ско­го «Ко­декс ус­та­вов» (сборник всех из­вест­ных на За­па­де монашеских уставов, на­чи­ная с ус­та­ва Па­хо­мия), «Со­гла­со­ва­ние ус­та­вов» и «Ком­мен­та­рий на ус­тав св. Бе­не­дик­та» под­во­ди­ли свое­об­раз­ный итог раз­ви­тия монашеских уставов на За­па­де.

Но­вый этап в ис­то­рии монашеских уставов на За­па­де свя­зан с по­яв­ле­ни­ем в XI веке но­вых ор­де­нов мо­на­ше­ских. Пер­вые ор­ден­ские ус­та­вы XII-XIII веков (например, ус­тав св. Ро­му­аль­да для ор­де­на ка­маль­ду­лов) ба­зи­ро­ва­лись на ус­та­вах Бе­не­дик­та или Ав­гу­сти­на. Но­вые мо­на­ше­ские ор­га­ни­за­ции (цис­тер­ци­ан­цы и др.) объ­яв­ля­ли се­бя ре­фор­ма­то­ра­ми бе­не­дик­тин­ской тра­ди­ции; св. До­ми­ник в ка­че­ст­ве ос­нов­но­го монашеского устава уч­ре­ж­дён­но­го им До­ми­ни­кан­ско­го ор­де­на при­зна­вал ус­тав Ав­гу­сти­на.

По­яв­ле­ние не­сколь­ких монашеских уставов свя­за­но с име­нем св. Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го; один из его ус­та­вов пред­на­зна­чал­ся для по­лу­мо­на­ше­ских об­щин. Ас­ке­ти­че­ско-на­зи­да­тель­ное со­чи­не­ние И. Лой­о­лы «Ду­хов­ные уп­раж­не­ния» (XVI век) ста­ло рас­смат­ри­вать­ся в ка­че­ст­ве ус­та­ва ос­но­ван­но­го им ор­де­на ие­зуи­тов.

Ны­не в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви офи­ци­аль­но при­зна­ны четыре монашеских уставов: Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Ав­гу­сти­на, Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го и Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го. Дея­тель­ность всех мо­на­ше­ских ор­де­нов и кон­гре­га­ций ре­гу­ли­ру­ет­ся их кон­сти­ту­ция­ми, ос­но­ван­ны­ми, как пра­ви­ло, на од­ном из этих четырёх ус­та­вов.

Исторические источники:

Древ­ние ино­чес­кие ус­та­вы, со­б­ран­ные свт. Фео­фа­ном За­твор­ни­ком. М., 1994;

Древ­не­рус­ские ино­чес­кие ус­та­вы. М., 2001;

Фран­циск Ас­сиз­ский. Со­чи­не­ния. 2-е изд. М., 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)