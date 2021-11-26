МОНАШЕСКИЕ УСТАВЫ
МОНА́ШЕСКИЕ УСТА́ВЫ - совокупность правил, определяющих жизнь монахов.
В буддизме монашеские уставы различных школ имеют общее названия «Патимоккха» (пали) или «Пратимокша» (санскр.) и входят в книги Винаи-питаки (см. Типитака).
Различные буддистские монашеские уставы включают приблизительно от 150 до 250 правил поведения, причём часть их (запреты убивать, красть, вступать в половые отношения и др.) является обязательной для исполнения, а часть - желательной. За нарушение правил монах может быть подвергнут наказаниям, вплоть до изгнания из монашеской общины (сангхи).
В христианстве появление письменных монашеских уставов связано с развитием в IV веке общежительного (киновитского) монашества. Уставы имели целью координацию жизни больших монашеских общин: регулирование отношений между монахами, распределение между ними обязанностей (послушаний), установление распорядка дня (определённое время для молитв, трапезы, послушания) и т. д.
Первый письменный монашеский устав происходит из монастырей Среднего Египта, объединённых традицией уклада жизни, восходящей к прп. Пахомию Великому. Этот устав, записанный уже после смерти прп. Пахомия (около 347 года), имел целью зафиксировать установленные им правила общежительного монашества. Впоследствии устав Пахомия был дополнен сочинениями, имевшими характер скорее духовных наставлений, чем предписаний (например, «Послание аввы Орсисия»). В таком виде около 400 года он был переведён на латинский язык, что положило начало традиции составления монашеского устава на Западе.
Устав Пахомия был переведён также на восточные языки (коптский, арм. и др.) и ныне известен в нескольких редакциях. Два монашеских устава (монашеские правила), составленные в 360-е годы свт. Василием Великим, представляют собой фиксацию монашеской традиции в Малой Азии. Имеющие в меньшей степени предписательный характер, нежели устав Пахомия, эти уставы являются скорее практическим комментарием к «Аскетикону» и другим сочинениям Василия Великого, описывающим духовную сторону монашеского подвига.
Хотя монашеских уставов святых Пахомия и Василия стали основой уклада монашеской жизни, в Византии общие вопросы существования монашества регулировались государственным и церковным законодательством (Номоканон и т. п.). В отдельных монастырях могли существовать местные особенности уклада жизни на основе традиций, идущих от основателя монастыря или обусловленных завещаниями ктиторов. Некоторые предписания, отличные от общепринятых, касающиеся в осн. богослужебной практики, встречаются в разл. монастырских типиконах.
Основные правила общежительной монашеской жизни включены в богослужебный Студийский устав (IX-X веков). Ныне большинство монастырей на православном Востоке (в частности, все монастыри Афона) руководствуются общежительными уставами, восходящими к прп. Пахомию.
На Руси монашеские уставы первоначально заимствовались из византийской Церкви. Общежительный Киево-Печерский монастырь (будущая Киево-Печерская лавра) со времени прп. Феодосия Печерского руководствовался Студийским уставом в переработке патриарха Константинопольского Алексия (1025-1043 годы). Дисциплинарные нормы этого устава употреблялись в русских монастырях до XVII века. Особножительные монастыри (монахи жили в собственных кельях и по индивидуальному распорядку дня) не имели письменно оформленного устава.
Древнейший русский письменный общежительный устав принадлежит прп. Ефросину Псковскому (умер 1481 год), другой, наиболее известный, общежительный устав («Духовная грамота») - прп. Иосифу Волоцкому. Известны также общежительные уставы прп. Корнилия Комельского (умер 1537 год) и Герасима Болдинского (умер 1554 год).
Скитскую форму монашеской жизни (несколько отдельых келий, составляющих небольшой монастырь или монашеское поселение - скит) предписывали Скитский устав (вторая половина XV века) и близкий к нему устав прп. Нила Сорского («Предание учеником своим о жительстве скитском», начало XVI века).
На протяжении XVI-XVII веков появлялись как особножительные, так и общежительные монастырские уставы. В этот период священноначалие Русской церкви неоднократно предпринимало попытки упорядочить монастырский уклад и следить за строгим соблюдением устава (церковный собор 1503 год, Стоглавый собор 1551 год). Собор 1681-1682 годов запретил скитское монашество, в среде которого было сильным влияние старообрядчества.
В Петровскую эпоху монашеские уставы были заменены «Прибавлением о правилах причта церковного и чина монашеского» (1722 год), изданным в дополнение к Духовному регламенту 1721 года. Этот документ утвердил общежительство как единственную легализованную форму монастырской жизни в России (тем не менее особножительные монастыри существовали); вплоть до 1917 года он оставался основным законодательным актом, регулирующим жизнь русских монастырей.
Попытка создания новых монашеских уставов имела место в конце XVIII века. Так, «Чин церковный и устав монастыря Санаксарского», связанный с именем прп. Феодора Санаксарского (окончательная редакция издана в 1885 год), представляет собой сочетание древне-русских монашеских уставов на основе Студийского устава с нормативными элементами западной бенедиктинской традиции.
Поместный собор Русской церкви 1917-1918 годов подтвердил предпочтительность общежительной формы монашеской жизни и рекомендовал всем монастырям ввести общежительный устав. Это постановление остаётся актуальным для монашествующих и ныне.
В современных русских монастырях монашеские уставы как таковые отсутствуют; богослужебный и бытовой уклад монастыря определяет, как правило, его настоятель. На монастырскую жизнь оказывают влияние традиции, заложенные «Духовным регламентом» и другими церковно-правовыми актами синодального периода.
На Западе монашеский устав преимущественно представляют собой нормативные церковно-правовые документы. Первым таким уставом был устав блж. Августина (конец IV века), который Алипий Тагастский дополнил кратким описанием дневного богослужебного круга. Однако ряд ранних (V век) сочинений христианского Запада, в которых изложены правила монашеской жизни: «Правила четырёх отцов», «Второе правило отцов», «Восточное правило», созданные в монастыре Лерин, и «О правилах общежительных монастырей» («De institutis coenobiorum») прп. Иоанна Кассиана Римлянина, - сохраняли характер нравственно-аскетич., богословских сочинений. Впоследствии они стали основой нормативных уставов VI века, связанных с именами Кесария и Аврелиана, епископов Арелатских. Этим авторам принадлежат по два устава, соответственно, для мужских и женских монастырей.
В VII веке в меровингской Галлии появился монашеский устав Иоанна Кассиана Римлянина, представлявший собой сокращённый вариант первых 4 книг его сочинений «О правилах общежительных монастырей», из которых были изъяты теоретические аспекты и оставлены только практические предписания. В Италии в начале VI века получило распространение «Правило учителя».
Классическим западным монашеским уставом стал устав св. Бенедикта Нурсийского (середина VI века), в котором детально разобраны все аспекты монашеской жизни и устройства общежительных монастырей. В силу своей универсальности бенедиктинский устав довольно быстро распространился на христианском Западе и в начале IX века фактически вытеснил другие монашеские уставы.
На рубеже VI-VII веков, благодаря деятельности ирландского миссионера св. Колумбана, во Франкском королевстве и в Северной Италии, главным образом в монастырях, основанных Колумбаном или его учениками, начал вводиться довольно суровый устав Колумбана, связанный с ирландской монашеской традицией. Однако к концу VII века в колумбановых монастырях появилась тенденция к смягчению этого устава и введению в него элементов бенедиктинского устава.
В VII – VIII веках новые монашеские уставы появились в вестготской Испании (уставы Леандра Севильского, Исидора Севильского, Фруктуоза, еп. Браги), а также в Ирландии. Тенденция к унификации богослужебной практики и церковной жизни, начатая франкским императором Карлом I Великим, сказалась на реформе монастырей по бенедиктинскому уставу, проводимой в начале IX века Бенедиктом Анианским. Сочинения Бенедикта Анианского «Кодекс уставов» (сборник всех известных на Западе монашеских уставов, начиная с устава Пахомия), «Согласование уставов» и «Комментарий на устав св. Бенедикта» подводили своеобразный итог развития монашеских уставов на Западе.
Новый этап в истории монашеских уставов на Западе связан с появлением в XI веке новых орденов монашеских. Первые орденские уставы XII-XIII веков (например, устав св. Ромуальда для ордена камальдулов) базировались на уставах Бенедикта или Августина. Новые монашеские организации (цистерцианцы и др.) объявляли себя реформаторами бенедиктинской традиции; св. Доминик в качестве основного монашеского устава учреждённого им Доминиканского ордена признавал устав Августина.
Появление нескольких монашеских уставов связано с именем св. Франциска Ассизского; один из его уставов предназначался для полумонашеских общин. Аскетическо-назидательное сочинение И. Лойолы «Духовные упражнения» (XVI век) стало рассматриваться в качестве устава основанного им ордена иезуитов.
Ныне в Римско-католической церкви официально признаны четыре монашеских уставов: Василия Великого, Августина, Бенедикта Нурсийского и Франциска Ассизского. Деятельность всех монашеских орденов и конгрегаций регулируется их конституциями, основанными, как правило, на одном из этих четырёх уставов.
Исторические источники:
Древние иноческие уставы, собранные свт. Феофаном Затворником. М., 1994;
Древнерусские иноческие уставы. М., 2001;
Франциск Ассизский. Сочинения. 2-е изд. М., 2009.
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