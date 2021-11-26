МОН-СЕН-МИШЕЛЬ
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ - католический монастырь (аббатство) во имя архангела Михаила на севере Франции, в департаменте Манш.
Расположен на одноименном скалистом острове (в 1877-1879 годы соединён перешейком с материком) в заливе Сен-Мало, близ побережья Нормандии.
По преданию, в 708 году епископ Авраншский св. Обер построил на о. Мон-Сен-Мишель, где ему явился архангел Михаил, церковь, вскоре ставшую популярным местом паломничества. В 966 году герцог Нормандии Ричард I основал здесь бенедиктинское аббатство. Активное строительство началось в Мон-Сен-Мишель при аббате Хильдеберте II (1017-1723 годы), когда была выровнена верхняя часть скалы.
Период расцвета Мон-Сен-Мишель пережил при аббате Робере де Ториньи (1154-1186 годы), создавшем в монастыре обширную библиотеку и скрипторий. С XI-XII веков Мон-Сен-Мишель, занимавший стратегическое положение на границе Нормандии и Бретани, имел также военное значение. В 1204 году в ходе англо-французской войны он был сожжён войсками французского короля Филиппа II Августа (восстановлен к 1228 году), во время Столетней войны 1337-1453 годов неоднократно безуспешно осаждался английскими войсками. В 1469 году французский король Людовик XI основал рыцарский орден Св. Михаила. С XVI века Мон-Сен-Мишель переживал упадок, в 1622 году включён в конгрегацию мавристов. В ходе Французской революции XVIII века монастырь закрыт (1791 год), до 1863 года строения использовались как тюрьма. В 1874 году Мон-Сен-Мишель получил статус национального памятника, были проведены обширные реставрационные работы. В 1922 году в церкви аббатства возобновлены богослужения.
Монастырь на вершине скалы и расположенный внизу посёлок составляют ансамбль романских и готических построек X-XVI веков (см. илл. к ст. Аббатство). На верхней террасе скалы находится 3-нефная романская базилика (неф и трансепт - около 1023-1135 годов; позднеготический хор с деамбулаторием, капеллами, аркбутанами и ажурной лестницей – 1446-1521 годы, ренессансные рельефы – 1543-1549 годы; главный фасад перестроен в стиле классицизма в 1776-1780 годы; церковь реставрирована с перестройкой средокрестия в конце XIX – начале XX веков, архитекторы В. Птигран, П. Гу; шпиль восстановлен к 1898 году и увенчан статуей архангела Михаила, скульптор Э. Фремье). Её субструкции включают: 2-нефную церковь Нотр-Дам-су-Терр (около 966 год, западная часть XI века, реставрирована в 1960 году), основание однонефной церкви (X век, обнаружено в 1908 году); крипты под трансептом - Сен-Мартен (1030-е годы) и Нотр-Дам-де-Трант-Сьерж (Богоматери 30 свечей; вторая четверть XI века, опоры и своды 1130-х годов, фрагменты росписей XII-XIII веков); романский оссуарий и часовню Сент-Этьен (1154-1164 годы) со стрельчатыми сводами XIII века; крипту Толстых столбов, поддерживающую готические хоры базилики (1446-1450 годы).
С западная и северо-западная стороны от базилики сооружены: романские постройки бывшего входа в аббатство (казематы, жилище привратника, здание для приюта гостей), апартаменты аббата Робера де Ториньи, крытая галерея для прогулок, зал аббатского суда, зал Аквилона (романский зал для раздачи милостыни; все XI-XII века), западная монастырская терраса с бывшими кельями (ныне ризница). С южной стороны - парадная внутренняя лестница, корпуса монашеских келий (XI век, окна XIII век), корпус аббатов (преимерно конец XIV века), апартаменты бальи (королевский чиновник), часовня Сент-Катрин-де-Дегре. С северной части к базилике примыкает 3-этажное готическое, так называемое Чудесное, здание (Ла-Мервей; 1212-1228 годы), в котором расположены: внизу - кладовые и зал для раздачи милостыни; во 2-м ярусе - залы Гостей (с часовней Сент-Мадлен) и Рыцарей (здесь располагался скрипторий); наверху - трапезная, архив и клуатр с сиреневыми гранитными колоннами и богатым скульптурным оформлением (1225-1228 годы; реставрирован в 1877-1881 годы). Новый вход в аббатство сооружён с восточной стороны в XIV веке: укреплённые ворота Шатле (1393 год) с т. н. Лестницей пропасти, башней Перрин, зданием привратника (XIII-XIV века; внизу - зал стражи, наверху - зал Бель- Шез) и готической комнатой сбора подаяний.
У подножия аббатства - укреплённый в XIV - начале XVI веков посёлок с 3 воротами (Авансе, Бульварные и Королевские), барбаканом, башнями Букль, Свободы, Бассе и др. На Большую улицу ориентированы приходская церковь Ап. Петра (XI век, перестроена в XV-XVI века), зал коллоквиумов, большая часть жилых домов XV-XVI веков (построены после пожара 1433 года - дом Аркад, гостиница Ликорна и др.). У подножия скалы, в западной части острова, находятся: часовня и источник Св. Обера (XV века), склад Фаний, защищённый башней Габриель (1524 год). Ансамбль Мон-Сен-Мишель с залом Сен-Мало включён в список Всемирного наследия. На соседнем скалистом о. Томблен - руины укреплённого монастыря Богородицы (основан в XII веке ; разрушен в 1666 году).
Дополнительная литература:
Gout P. Le Mont-Saint-Michel: histoire de l’abbaye et de la ville... P., 1910. Vol. 1–2;
Adams H. Mont-Saint-Michel and Chartres. N. Y., 1913. N. Y., 1986;
Hunt E.F. The architecture of Mont-Saint-Michel (1203–1228). Wash., 1928;
Millénaire monastique du Mont- Saint-Michel. P., 1966;
Froidevaux Y.-M. Le Mont-Saint-Michel. P., 1969.
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