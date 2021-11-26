МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ

МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ - учеб­но-вос­пи­та­тель­ные за­ве­де­ния при христианских ор­га­ни­за­ци­ях.

Воз­ник­нув с рас­про­стра­не­ни­ем мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти, мессионерские школы спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию ре­ли­гии, го­то­ви­ли мис­сио­не­ров из ме­ст­но­го на­се­ле­ния, пе­ре­во­дчи­ков, а позд­нее - слу­жа­щих ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В ка­то­ли­че­ст­ве наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние мессионерские школы по­лу­чи­ли в свя­зи с дея­тель­но­стью ор­де­нов до­ми­ни­кан­цев и фран­ци­скан­цев (с XIII века); шко­лы соз­да­ва­лись в Ин­дии, Ки­тае, Япо­нии. Од­ним из пер­вых ев­ро­пей­цев во­про­сы ор­га­ни­за­ции мессионерских школ рас­смат­ри­вал французский пуб­ли­цист Пьер Дю­буа (около 1250 - пос­ле 1321 годов), пред­ла­гав­ший соз­да­вать шко­лы для де­тей 4-5 лет. По­ми­мо ре­лигиозно- нравственного вос­пи­та­ния мессионерские школы долж­ны бы­ли да­вать об­шир­ные зна­ния из об­лас­ти свет­ских на­ук. Пре­ду­смат­ри­ва­лось пре­по­да­ва­ние на латинском язы­ке, с по­сле­дую­щим изу­че­ни­ем греческого, арабского язы­ков, а так­же язы­ков ев­ропейских ка­то­лических стран. Од­на­ко в основном эти шко­лы по­вто­ря­ли прак­ти­ку при­ход­ских и внеш­них мо­на­стыр­ских школ в мет­ро­по­лии, ог­ра­ни­чи­ва­ясь на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем.

Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие мессионерских школ в Латинской Аме­ри­ке, Аф­ри­ке, Юго-Восточной Азии в XVI - начале XVII веков обу­слов­ле­но на­ча­лом ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки ев­ропейских го­су­дарств (Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Ни­дер­лан­дов, Ве­ли­ко­бри­та­нии). В этот пе­ри­од боль­шая роль в ор­га­ни­за­ции мессионерских школ при­над­ле­жа­ла мо­на­ше­ско­му ор­де­ну ие­зуи­тов, стре­мив­ше­му­ся ук­ре­пить по­зи­ции ка­то­ли­циз­ма в борь­бе с про­тес­тан­тиз­мом.

В Рос­сии воз­ник­но­ве­ние мессионерских школ свя­за­но с дея­тель­но­стью РПЦ по рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва сре­ди мно­го­на­цио­наль­но­го на­се­ле­ния тер­ри­то­рий, в раз­ное вре­мя во­шед­ших в со­став российского государства. Ве­ро­ят­но, пер­вые мессионерские школы бы­ли ос­но­ва­ны Сте­фа­ном Перм­ским (около 1340-1396 годов). Во 2-й половине XVI века, по­сле при­сое­ди­не­ния к Русскому государству Ка­зан­ско­го хан­ст­ва , при русских мо­на­сты­рях от­кры­ва­лись мессионерские школы для под­го­тов­ки пра­во­слав­ных свя­щен­ни­ков. По­пыт­ка ак­ти­ви­за­ции про­све­тительской мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти свя­за­на с от­кры­ти­ем в 1750 году так называемых но­во­кре­щен­ских школ для кре­щё­но­го ино­родческого на­се­ле­ния По­вол­жья (4 шко­лы в Ка­за­ни; в 1800 году пре­кра­ти­ли са­мо­сто­ятельную дея­тель­ность и бы­ли со­еди­не­ны с Ка­зан­ской ду­хов­ной се­ми­на­ри­ей). Во 2-й половине XVIII века по­доб­ные шко­лы от­кры­ва­лись в При­ура­лье, Си­би­ри, на Даль­нем Вос­то­ке; в 1-й половине XIX века мессионерские школы соз­да­ва­лись на Кав­ка­зе.

В 1860-1890-х годах ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер при­об­ре­ли мессионерские школы с 2-4-лет­ним сро­ком обу­че­ния. В 1867 году бы­ли соз­да­ны 22 брат­ские мессионерские школы; 7 кре­ще­но-та­тар­ских, 2 чу­вашских, 12 марийских, 1 русская; в 1891-1892 годах их чис­ло воз­рос­ло до 130, в том числе 61 кре­ще­но-та­тар­ская, 51 чу­вашская, 3 марийских, 8 удмуртских, 1 мордовская, 6 рус­ских. Обу­че­ние ве­лось по сис­те­ме Н.И. Иль­мин­ско­го. С це­лью под­го­тов­ки учеб­ни­ков для мессионерских школ бы­ла уч­ре­ж­дена (1876 год) Пе­ре­водческая ко­мис­сия Пра­во­слав­но­го и мис­сио­нер­ско­го общества при Брат­ст­ве святейшего Гу­рия. Вы­шло свыше 800 на­име­но­ва­ний книг об­щим ти­ра­жом бо­лее 1,5 миллиона экземпляров (1910 год). Для под­го­тов­ки учи­те­лей бы­ли от­кры­ты Ка­зан­ская рус­ско-ино­родческая учи­тель­ская се­ми­на­рия, Сим­бир­ская чу­вашская учи­тель­ская шко­ла, Ка­зан­ская кре­ще­но-та­тар­ская и другие учи­тель­ские шко­лы.

Брат­ские мессионерские школы соз­да­ва­лись в рай­онах с силь­ным влия­ни­ем ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. На «брат­ском по­пе­че­нии» 56 братств Рос­сии и Си­би­ри к началу 1891 года на­хо­ди­лось 5680 цер­ков­ных школ. Мессионерские школы, соз­да­вав­шие­ся ре­лигиозными брат­ст­ва­ми, со­дер­жа­лись час­тич­но за счёт средств Свя­тей­ше­го Си­но­да, час­тич­но за счёт земств. В 1917 году мессионерские школы пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние.

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