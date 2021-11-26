МЕРСЕДАРИИ

Ка­то­лический мо­на­ше­ский ор­ден.

[офиц. назв. – Ор­ден Бла­жен­ной Де­вы Ма­рии Ми­ло­сер­дия для вы­ку­па плен­ных (лат. Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede re­demp­tionis captivorum)]

Ос­но­ван в 1218 (по др. вер­си­ям, в 1220–30-е гг.) в Бар­се­ло­не Пет­ром Но­ла­ско (по пре­да­нию – по­сле яв­ле­ния ему Бо­го­ро­ди­цы) и его 13 то­ва­ри­ща­ми, воз­мож­но, при под­держ­ке ко­ро­ля Ара­го­на Хай­ме I За­вое­ва­те­ля. Гл. за­да­ча­ми М. бы­ли бла­го­тво­ри­тель­ность и ос­во­бо­ж­де­ние хри­сти­ан, на­хо­див­ших­ся в му­сульм. пле­ну. Пер­во­на­чаль­но центр ор­де­на рас­по­ла­гал­ся в гос­пи­та­ле Св. Ев­ла­лии в Бар­се­ло­не, в 1574–1834 – в Мад­ри­де , с 1835 – в Ри­ме. В 1235 М. как се­ку­ляр­ное брат­ст­во (кро­ме свя­щен­но­слу­жи­те­лей, вклю­чав­шее и ми­рян – муж­чин и жен­щин) бы­ли ут­вер­жде­ны па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем IX , пред­пи­сав­шим им сле­до­вать ус­та­ву св. Ав­гу­сти­на (см. Ав­гу­стин­цы). Пер­вый собств. ус­тав при­нят в 1272. В 1318 брат­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в мо­на­ше­ский ор­ден, ус­тав из­ме­нён по об­раз­цу ус­та­ва ор­де­на до­ми­ни­кан­цев (в даль­ней­шем не­од­но­крат­но ме­нял­ся, по­след­ний раз в 1986). Всту­пая в ор­ден, мо­на­хи, по­ми­мо 3 тра­диц. обе­тов (це­ло­муд­рие, не­стя­жа­ние, по­слу­ша­ние), при­но­сят 4-й: спо­соб­ст­во­вать ос­во­бо­ж­де­нию плен­ных хри­сти­ан, при не­об­хо­ди­мо­сти вы­сту­пая в ро­ли за­лож­ни­ков и да­же жерт­вуя жиз­нью.

В 13–15 вв. дея­тель­ность М. по сбо­ру средств и пе­ре­го­во­рам о вы­ку­пе плен­ных рас­про­стра­ни­лась по все­му Пи­ре­ней­ско­му п-ову, а так­же в Ита­лии и Фран­ции. По­сле за­вер­ше­ния Ре­кон­ки­сты за­да­чи ор­де­на нес­коль­ко из­ме­ни­лись: М. на­ча­ли ак­тив­ную мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в Аме­ри­ке, в пе­ри­од Контр­ре­фор­ма­ции ста­ли уде­лять боль­ше вни­ма­ния во­про­сам об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. Сре­ди М. бы­ли вид­ные бо­го­сло­вы, учё­ные, пи­са­те­ли: ма­те­ма­тик и ас­тро­ном Д. Род­ри­гес, Тир­со де Мо­ли­на и др. В 1603 от ор­де­на от­де­ли­лась осо­бая ветвь – бо­сые М. (ут­вер­жде­на в 1606, с 1621 – са­мо­сто­ят. ни­щен­ст­вую­щий ор­ден; на нач. 21 в. объ­е­ди­ня­ет ок. 50 мо­на­хов в 11 кон­вен­тах в Ис­па­нии и До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке). В 1692 по­сле ре­фор­мы ус­та­ва М. бы­ли вклю­че­ны в чис­ло ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов. Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция 18 в . и ан­ти­кле­ри­каль­ная по­ли­ти­ка исп. пра­ви­тель­ст­ва в нач. 19 в. при­ве­ли к глу­бо­ко­му кри­зи­су ор­де­на. В ре­зуль­та­те ре­форм, про­ве­дён­ных в кон. 19 в. ге­не­раль­ным ма­ги­ст­ром П. Ар­мен­го­лем Ва­лен­су­элой, М. ста­ли за­ни­мать­ся гл. обр. об­ра­зо­ва­тель­ной и бла­го­тво­рит. дея­тель­но­стью (в т. ч. сре­ди за­клю­чён­ных), а так­же мис­сио­нер­ст­вом (осо­бен­но в стра­нах Лат. Аме­ри­ки). На нач. 21 в. ор­ден М. объ­е­ди­ня­ет ок. 800 мо­на­хов в бо­лее чем 150 мо­на­сты­рях в Ис­па­нии, Ита­лии, Ин­дии, США, ря­де стран Лат. Аме­ри­ки и Аф­ри­ки.

Жен­ская ветвь М. (Вто­рой ор­ден) соз­да­на в 1265. Од­на­ко во 2-й пол. 16 в. со­став­ляв­шие её мо­на­сты­ри пре­об­ра­зо­ва­ны в ав­то­ном­ные, не объ­е­ди­нён­ные в еди­ный ор­ден. В нач. 16 в. воз­ник­ли пер­вые жен­ские об­щи­ны, свя­зан­ные с на­прав­ле­ни­ем бо­сых М. На нач. 21 в. дей­ст­ву­ют 6 жен­ских ор­де­нов и кон­гре­га­ций М., объ­е­ди­няю­щих ок. 2,5 тыс. мо­на­хинь в 449 мо­на­сты­рях.

В ор­ден ми­рян-М. (Тре­тий ор­ден, тер­циа­рии) вхо­дит ряд кон­гре­га­ций (пре­им. жен­ских), ос­но­ван­ных во 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв. в Ис­па­нии, Фран­ции и Лат. Аме­ри­ке. Их чле­ны за­ни­ма­ют­ся гл. обр. бла­го­тво­рит. дея­тель­но­стью в тюрь­мах и боль­ни­цах.

Автор статьи: С. Г. Ме­ре­мин­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)