МАРТИРОЛОГ

Мартиролог ( лат. martyrologium) — богослужебная книга Католической церкви, аннотированный перечень праздников и дней памяти святых в календарном порядке. Под М. обычно понимают сводный календарь праздников, отмечаемых в разных местах христианской ойкумены. От М. принято отличать литургические календари (известны с середины IV в.) с указанием только тех праздников, которые действительно отмечались в конкретном городе, монастыре или диоцезе. В ранних мартирологах (Сирийский М. 411, Иеронимов М. V—VI вв.) приводились только имена святых, их статус (апостол, мученик, епископ), места их подвигов или погребения. Возможно, имена святых из М. зачитывали во время богослужения. Начиная с эпохи Каролингов известно о чтении М. на некоторых богослужениях суточного круга или на капитуле (в монастырях и коллегиальных храмах). В VIII—IX вв. получили широкое распространение «исторические» М. с краткими заметками-«сказаниями» справочного характера о святых и праздниках. «Сказания» обычно представляли собой резюме житий, выжимки из церковной историографии или сочинений Отцов Церкви. Составлением «исторических» М. занимались Беда Достопочтенный, Флор Лионский, Рабан Мавр, Адон Вьеннский, Узуард, Ноткер Заика; известны стихотворные М. (Вандельберта Прюмского, Эрхемперта — на латыни; Оэнгуса, Мариана Гормана — на ирландском языке). На народных языках написаны Древнеанглийский М. IX в. и несколько ирландских М. IX—XII вв. В Средние века использовались расширенные редакции каролингских «исторических» М., которые содержатся в рукописях как отдельные тексты или вместе с обитуариями и некрологами. Официальный статус в Католической церкви приобрел Римский М. (Martyrologium Romanum, 1583), составленный папской комиссией в связи с введением григорианского календаря. Вскоре появилось исправленное и дополненное издание с комментариями кардинала Цезаря Барония (1586). Римский М. неоднократно пересматривался и дополнялся, последняя редакция была опубликована в 2004.

Лит. : Quentin H. Les martyrologes historiques du Moyen Age. Paris, 1908; Hennig J. Martyrologium und Kalendarium // Studia Patristica. Vol. 5. Pt. 3. Berlin, 1962. P. 69—82; Dubois J. Les martyrologes du Moyen Age latin. Turnhout, 1978; McCulloh J. Historical Martyrologies in the Benedictine Cultural Tradition // Benedictine Culture, 750–1050 / Ed. W. Lourdaux, D. Verhelst. Leuven, 1983. P. 114—131; Joassart B. Editer les martyrologes. Henri Quentin et les Bollandistes. Bruxelles, 2009. А. А. Королев.